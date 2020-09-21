https://ria.ru/20200921/utechka-1577529525.html
Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках
Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:46
2020-09-21T08:46
2020-09-21T09:04
министерство финансов сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" <a href="https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a> секретные данные подразделения <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфина США</a> по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.По данным СМИ, бенефициарами некоторых транзакций являются, в том числе, российские политики и бизнесмены.В консорциуме отказались комментировать, как к ним попали секретные документы. При этом сами расследователи отметили, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона. В FinCEN осудили утечку, подчеркнув, что подобные инциденты могут вынудить банки сократить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях из-за опасения раскрытия конфиденциальной информации.
https://ria.ru/20200830/utechki-1576481284.html
Егор Панкратов
Где фамилии россиян?
107
Antonio Benderas
"... О счетах россиян." россияне с ипотеки на доширак перебираются, а эти, в лучшем случае-минимум 2х гражданственные.
77
24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство финансов сша, в мире