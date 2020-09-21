Празднование Рош ха-Шана в Умани

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Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань на иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году 18-20 сентября). Похороненный здесь основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман завещал, что человек, который приедет к нему на могилу в Рош ха-Шана, не окажется в аду, а попадет сразу в рай. О паломничестве-2020 - в фотоленте Ria.ru.