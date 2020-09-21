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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200921/uman-1577536752.html
Празднование Рош ха-Шана в Умани
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань на иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году 18-20 сентября). Похороненный здесь основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман завещал, что человек, который приедет к нему на могилу в Рош ха-Шана, не окажется в аду, а попадет сразу в рай. О паломничестве-2020 - в фотоленте Ria.ru.
2020-09-21T13:12
2020-09-21T13:12
религия и мировоззрение
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мультимедиа - религия и мировоззрение, умань, фото

Празднование Рош ха-Шана в Умани

13:12 21.09.2020
135
Читать ria.ru в
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань на иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году 18-20 сентября). Похороненный здесь основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман завещал, что человек, который приедет к нему на могилу в Рош ха-Шана, не окажется в аду, а попадет сразу в рай. О паломничестве-2020 - в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Паломник-хасид, прибывший в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

Празднование Рош ха-Шана в Умани
1 из 12

Паломник-хасид, прибывший в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Юный паломник-хасид, прибывший в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

Юный паломник-хасид, прибывший в город Умань чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках
2 из 12

Юный паломник-хасид, прибывший в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Празднование Рош ха-Шана в Умани

Празднование Рош ха-Шана в Умани
3 из 12

Празднование Рош ха-Шана в Умани

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции города Умани проверяют документы паломника-хасида, прибывшего в город на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана).
Сотрудники полиции города Умани проверяют документы паломника-хасида, прибывшего в город на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана)
4 из 12
Сотрудники полиции города Умани проверяют документы паломника-хасида, прибывшего в город на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана).
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Рош ха-Шана в Умани
Празднование Рош ха-Шана в Умани
5 из 12
Празднование Рош ха-Шана в Умани
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Паломник-хасид, прибывший в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

Паломник-хасид, прибывший в город Умань чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках
6 из 12

Паломник-хасид, прибывший в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаломники-хасиды во время молитвы на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.
Паломники-хасиды во время молитвы на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках
7 из 12
Паломники-хасиды во время молитвы на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках
8 из 12

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках
9 из 12

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮные паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана).
Юные паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана)
10 из 12
Юные паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана).
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Юный паломник-хасид, прибывший в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

Юный паломник-хасид, прибывший в город Умань чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках
11 из 12

Юный паломник-хасид, прибывший в город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Рош ха-Шана в Умани
Празднование Рош ха-Шана в Умани
12 из 12
Празднование Рош ха-Шана в Умани
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Религия и мировоззрениеМультимедиа - Религия и мировоззрениеУмань
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