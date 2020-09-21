https://ria.ru/20200921/ultimatum-1577531753.html

В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ

Заявления США по договору СНВ можно определить как "зашкаливающая наглость", в таком тоне Штатам следует говорить со своими "марионетками", считает глава... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:11

2020-09-21T10:11

2020-09-21T10:11

маршалл биллингсли

дональд трамп

госдума рф

вячеслав никонов

москва

вашингтон (город)

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Заявления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по договору СНВ можно определить как "зашкаливающая наглость", в таком тоне Штатам следует говорить со своими "марионетками", считает глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке, эксперт в области международных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Nikonov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Никонов</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Заявления Биллингсли можно определить двумя словами: "Зашкаливающая наглость". Пусть таким тоном говорят со своими марионетками", - написал депутат в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20200920/snv-1577522470.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, дональд трамп, госдума рф, вячеслав никонов, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире