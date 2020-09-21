Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/ultimatum-1577531753.html
В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
Заявления США по договору СНВ можно определить как "зашкаливающая наглость", в таком тоне Штатам следует говорить со своими "марионетками", считает глава... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:11
2020-09-21T10:11
маршалл биллингсли
дональд трамп
госдума рф
вячеслав никонов
москва
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575846487_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_f002a2b53c8cf866033eea9c5582c24e.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Заявления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по договору СНВ можно определить как "зашкаливающая наглость", в таком тоне Штатам следует говорить со своими "марионетками", считает глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке, эксперт в области международных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Nikonov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Никонов</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Заявления Биллингсли можно определить двумя словами: "Зашкаливающая наглость". Пусть таким тоном говорят со своими марионетками", - написал депутат в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20200920/snv-1577522470.html
1
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575846487_336:0:3065:2047_1400x0_80_0_0_b0a8e3b2241e29b2928ab945933c8898.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маршалл биллингсли, дональд трамп, госдума рф, вячеслав никонов, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ

10:11 21.09.2020
1041
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М"
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Заявления США по договору СНВ можно определить как "зашкаливающая наглость", в таком тоне Штатам следует говорить со своими "марионетками", считает глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов.
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.
"Заявления Биллингсли можно определить двумя словами: "Зашкаливающая наглость". Пусть таким тоном говорят со своими марионетками", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 20:26
Косачев назвал подход США к ДСНВ попыткой надавить на Россию
7442003
Обсудить1
Маршалл БиллингслиДональд ТрампГосдума РФВячеслав НиконовМоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Археологи обнаружили в Саккаре еще 14 саркофагов
В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
Литва, Польша и Румыния призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Правительство доложит о доплатах медикам, борющимся с коронавирусом
Горничная застилает кровать
ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
Президент России Владимир Путин
Путин поручил определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Белоруссию
Туристы в Акрополе, Афины
В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
Симферопольское водохранилище
В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
Вид на Кемер, Турция
Генконсульство подтвердило гибель россиянки в Турции
Экспресс-тестирование на COVID-19
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 31 миллионов
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России провели более 43,1 миллиона тестов на коронавирус
Врач в запотевших защитных очках
Глава минздрава Чехии покинул пост из-за роста числа заболевших COVID-19
Игровая площадка детского сада
В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады
Владимир Солодов
Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
Врач и пациенты в отделении реанимации
В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
10:56Фильм "После. Глава 2" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
10:56В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных поисках на православии
10:55Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
10:55Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Лента новостейМолния