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Житель Приморья признался в случайном убийстве на охоте
СК предъявил обвинение жителю Лазовского района, который на незаконной охоте выстрелил в людей, приняв их за животных, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:23
2020-09-21T16:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
лазовский район
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> предъявил обвинение жителю <a href="http://ria.ru/location_Lazovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лазовского района</a>, который на незаконной охоте выстрелил в людей, приняв их за животных, сообщает СУСК РФ по региону.О ЧП стало известно 31 августа 2020 года, когда в лесном массиве в Лазовском районе были обнаружены тела двух мужчин 1971 и 1983 года рождения с огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморскому краю</a> возбуждено уголовное дело, информирует ведомство.По информации следствия, 38-летний житель села Беневского Лазовского района явился с повинной и признался, что во время незаконной охоты в темное время суток несколько раз выстрелил в людей, приняв их за животных. Подойдя к месту он понял, что "совершил смертельную ошибку". Испугавшись уголовной ответственности, фигурант скрылся с места преступления. Следователи проверили показания на месте происшествия, где подозреваемый подробно рассказал о своих действиях."В настоящее время ему предъявлено обвинение... по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, в том числе по изъятому у обвиняемого оружию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200713/1574252041.html
россия
лазовский район
приморский край
РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), лазовский район, приморский край, происшествия

Житель Приморья признался в случайном убийстве на охоте

16:23 21.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. СК предъявил обвинение жителю Лазовского района, который на незаконной охоте выстрелил в людей, приняв их за животных, сообщает СУСК РФ по региону.
О ЧП стало известно 31 августа 2020 года, когда в лесном массиве в Лазовском районе были обнаружены тела двух мужчин 1971 и 1983 года рождения с огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, информирует ведомство.
По информации следствия, 38-летний житель села Беневского Лазовского района явился с повинной и признался, что во время незаконной охоты в темное время суток несколько раз выстрелил в людей, приняв их за животных. Подойдя к месту он понял, что "совершил смертельную ошибку". Испугавшись уголовной ответственности, фигурант скрылся с места преступления. Следователи проверили показания на месте происшествия, где подозреваемый подробно рассказал о своих действиях.
"В настоящее время ему предъявлено обвинение... по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, в том числе по изъятому у обвиняемого оружию", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 04:46
Два экс-полицейских в Приморье хотели скрыть случайное убийство на охоте
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Лазовский районПриморский крайПроисшествия
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