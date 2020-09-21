https://ria.ru/20200921/ubiystvo-1577558605.html

Житель Приморья признался в случайном убийстве на охоте

СК предъявил обвинение жителю Лазовского района, который на незаконной охоте выстрелил в людей, приняв их за животных, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:23

2020-09-21T16:23

2020-09-21T16:23

россия

следственный комитет россии (ск рф)

лазовский район

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> предъявил обвинение жителю <a href="http://ria.ru/location_Lazovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лазовского района</a>, который на незаконной охоте выстрелил в людей, приняв их за животных, сообщает СУСК РФ по региону.О ЧП стало известно 31 августа 2020 года, когда в лесном массиве в Лазовском районе были обнаружены тела двух мужчин 1971 и 1983 года рождения с огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморскому краю</a> возбуждено уголовное дело, информирует ведомство.По информации следствия, 38-летний житель села Беневского Лазовского района явился с повинной и признался, что во время незаконной охоты в темное время суток несколько раз выстрелил в людей, приняв их за животных. Подойдя к месту он понял, что "совершил смертельную ошибку". Испугавшись уголовной ответственности, фигурант скрылся с места преступления. Следователи проверили показания на месте происшествия, где подозреваемый подробно рассказал о своих действиях."В настоящее время ему предъявлено обвинение... по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, в том числе по изъятому у обвиняемого оружию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200713/1574252041.html

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лазовский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), лазовский район, приморский край, происшествия