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https://ria.ru/20200921/ubiystvo-1577547271.html
В Новосибирске пенсионеру дали шесть лет колонии за убийство из-за музыки
Суд приговорил 77-летнего пенсионера из Новосибирска к шести годам колонии строгого режима за убийство из ружья соседа по даче из-за громкой музыки, сообщает в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:38
2020-09-21T13:38
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
обь
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Суд приговорил 77-летнего пенсионера из <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> к шести годам колонии строгого режима за убийство из ружья соседа по даче из-за громкой музыки, сообщает в понедельник следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> по региону."Собранные следственным отделом по городу <a href="http://ria.ru/location_Ob/" target="_blank" data-auto="true">Обь</a> СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 77-летнему жителю города Новосибирска... Приговором суда мужчина приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным СК, 6 августа 2019 года в садоводческом товариществе "Ивушка" компания отмечала день рождения 34-летнего владельца дачи. Вечером в разгар празднования на веранду своего дачного домика вышел недовольный громкой музыкой 77-летний мужчина с ружьем."В это время компания стояла во дворе у автомобиля Toyota и общалась, а пожилой сосед произвел из ружья два выстрела, одним из которых причинил дробовое ранение в спину 34-летниму соседу по даче. После этого ружье у мужчины отобрали приятели потерпевшего. Подозреваемый закрылся в своем дачном доме", - сообщили в управлении.Гости на машине отвезли раненого друга в ближайшую больницу, где в ходе оказания медицинской помощи он скончался. Пенсионера задержали прибывшие на место происшествия полицейские.
https://ria.ru/20200909/ubiystvo-1576983078.html
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новосибирск
обь
новосибирская область
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, обь, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске пенсионеру дали шесть лет колонии за убийство из-за музыки

13:38 21.09.2020
2032
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Суд приговорил 77-летнего пенсионера из Новосибирска к шести годам колонии строгого режима за убийство из ружья соседа по даче из-за громкой музыки, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"Собранные следственным отделом по городу Обь СУСК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 77-летнему жителю города Новосибирска... Приговором суда мужчина приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным СК, 6 августа 2019 года в садоводческом товариществе "Ивушка" компания отмечала день рождения 34-летнего владельца дачи. Вечером в разгар празднования на веранду своего дачного домика вышел недовольный громкой музыкой 77-летний мужчина с ружьем.
"В это время компания стояла во дворе у автомобиля Toyota и общалась, а пожилой сосед произвел из ружья два выстрела, одним из которых причинил дробовое ранение в спину 34-летниму соседу по даче. После этого ружье у мужчины отобрали приятели потерпевшего. Подозреваемый закрылся в своем дачном доме", - сообщили в управлении.
Гости на машине отвезли раненого друга в ближайшую больницу, где в ходе оказания медицинской помощи он скончался. Пенсионера задержали прибывшие на место происшествия полицейские.
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