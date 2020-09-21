https://ria.ru/20200921/turtsiya-1577539758.html

В Турции ожидают, что каждый второй турист в этом году приедет из России

Турецкие эксперты считают, что до конца года каждый второй турист в Анталью приедет из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:43

2020-09-21T13:43

2020-09-21T13:43

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Турецкие эксперты считают, что до конца года каждый второй турист в Анталью приедет из России, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52765.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Глава рабочей группы городского совета Антальи Реджеп Явуз представил статистику, согласно которой в сентябре на курорт приедут миллион или более зарубежных гостей. И главным "драйвером" на пути к этой цифре является российский рынок. Так, с 1 по 15 сентября в Анталью приехало 220 413 наших соотечественников, то есть каждый второй отдыхающий.В сравнении с первой половиной прошлого месяца (чартеры из трех городов РФ полетели с 10 августа) число российских прибытий в аэропорт Антальи выросло на 108 процентов. В сентябре количество российских городов, из которых разрешены рейсы в Турцию, удвоилось до шести. Сегодня в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.По оценкам Явуза, возвращение немецкого рынка (ограничения на полеты в Турцию сняты с 4 августа) вышло более скромным, чем ожидалось. Средняя заполняемость самолетов из Германии — около 60 процентов. Поэтому он считает, что по существу туристический сезон в Анталье начался 10 августа этого года, когда полетели чартеры из России.По прогнозам Реджепа Явуза, в этом году иностранный турпоток в Анталью составит два миллиона туристов, и около миллиона из них прибудет из РФ.В прошлом году эту провинцию посетило 15,2 миллиона зарубежных гостей, в том числе 5,6 миллиона наших соотечественников.

https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577337239.html

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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