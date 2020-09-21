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Туризм
https://ria.ru/20200921/turtsiya-1577539758.html
В Турции ожидают, что каждый второй турист в этом году приедет из России
Турецкие эксперты считают, что до конца года каждый второй турист в Анталью приедет из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:43
2020-09-21T13:43
туристы
анталья (провинция)
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Турецкие эксперты считают, что до конца года каждый второй турист в Анталью приедет из России, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52765.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Глава рабочей группы городского совета Антальи Реджеп Явуз представил статистику, согласно которой в сентябре на курорт приедут миллион или более зарубежных гостей. И главным "драйвером" на пути к этой цифре является российский рынок. Так, с 1 по 15 сентября в Анталью приехало 220 413 наших соотечественников, то есть каждый второй отдыхающий.В сравнении с первой половиной прошлого месяца (чартеры из трех городов РФ полетели с 10 августа) число российских прибытий в аэропорт Антальи выросло на 108 процентов. В сентябре количество российских городов, из которых разрешены рейсы в Турцию, удвоилось до шести. Сегодня в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.По оценкам Явуза, возвращение немецкого рынка (ограничения на полеты в Турцию сняты с 4 августа) вышло более скромным, чем ожидалось. Средняя заполняемость самолетов из Германии — около 60 процентов. Поэтому он считает, что по существу туристический сезон в Анталье начался 10 августа этого года, когда полетели чартеры из России.По прогнозам Реджепа Явуза, в этом году иностранный турпоток в Анталью составит два миллиона туристов, и около миллиона из них прибудет из РФ.В прошлом году эту провинцию посетило 15,2 миллиона зарубежных гостей, в том числе 5,6 миллиона наших соотечественников.
https://ria.ru/20200916/turtsiya-1577337239.html
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
анталья (провинция)
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ростов-на-дону
казань
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туристы, анталья (провинция), коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, ростов-на-дону, казань

В Турции ожидают, что каждый второй турист в этом году приедет из России

13:43 21.09.2020
886
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Турецкие эксперты считают, что до конца года каждый второй турист в Анталью приедет из России, сообщает АТОР.
Глава рабочей группы городского совета Антальи Реджеп Явуз представил статистику, согласно которой в сентябре на курорт приедут миллион или более зарубежных гостей. И главным "драйвером" на пути к этой цифре является российский рынок. Так, с 1 по 15 сентября в Анталью приехало 220 413 наших соотечественников, то есть каждый второй отдыхающий.
В сравнении с первой половиной прошлого месяца (чартеры из трех городов РФ полетели с 10 августа) число российских прибытий в аэропорт Антальи выросло на 108 процентов. В сентябре количество российских городов, из которых разрешены рейсы в Турцию, удвоилось до шести. Сегодня в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.
По оценкам Явуза, возвращение немецкого рынка (ограничения на полеты в Турцию сняты с 4 августа) вышло более скромным, чем ожидалось. Средняя заполняемость самолетов из Германии — около 60 процентов. Поэтому он считает, что по существу туристический сезон в Анталье начался 10 августа этого года, когда полетели чартеры из России.
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По прогнозам Реджепа Явуза, в этом году иностранный турпоток в Анталью составит два миллиона туристов, и около миллиона из них прибудет из РФ.
В прошлом году эту провинцию посетило 15,2 миллиона зарубежных гостей, в том числе 5,6 миллиона наших соотечественников.
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ТуризмтуристыАнталья (провинция)Коронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМоскваРостов-на-ДонуКазань
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