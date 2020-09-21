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Генконсульство подтвердило гибель россиянки в Турции
Российское генконсульство в турецкой Анталье подтвердило РИА Новости гибель гражданки России в ДТП в турецком Кемере. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:38
2020-09-21T10:28
туризм
новости - туризм
кемер
анталья (провинция)
в мире
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<strong>АНКАРА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Российское генконсульство в турецкой <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a> подтвердило РИА Новости гибель гражданки России в ДТП в турецком <a href="http://ria.ru/location_Kemer/" target="_blank" data-auto="true">Кемере</a>.Как ранее сообщила газета <a href="https://www.milliyet.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Milliyet</a>, 65-летняя российская туристка при выходе из отеля попала под колеса служебного микроавтобуса, который сдавал назад. Водитель тут же позвонил в экстренные службы, но спасти женщину врачам не удалось. По факту ДТП начато расследование. Водитель задержан."Генконсульство подтверждает факт гибели российской туристки в Кемере в результате несчастного случая. По факту смерти россиянки проводятся следственные мероприятия, в ходе которых будет установлена степень вины водителя микроавтобуса", - сообщил представитель российской дипмиссии.Он добавил, что консульство совместно с представителями страховой компании выполнит все необходимые формальности для организации отправки тела на родину.
https://ria.ru/20200920/rossiyanka-1577513245.html
кемер
анталья (провинция)
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туризм, новости - туризм, кемер, анталья (провинция), в мире

Генконсульство подтвердило гибель россиянки в Турции

09:38 21.09.2020 (обновлено: 10:28 21.09.2020)
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© Fotolia / pavelastraВид на Кемер, Турция
Вид на Кемер, Турция - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Fotolia / pavelastra
Вид на Кемер, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 21 сен - РИА Новости. Российское генконсульство в турецкой Анталье подтвердило РИА Новости гибель гражданки России в ДТП в турецком Кемере.
Как ранее сообщила газета Milliyet, 65-летняя российская туристка при выходе из отеля попала под колеса служебного микроавтобуса, который сдавал назад. Водитель тут же позвонил в экстренные службы, но спасти женщину врачам не удалось. По факту ДТП начато расследование. Водитель задержан.
"Генконсульство подтверждает факт гибели российской туристки в Кемере в результате несчастного случая. По факту смерти россиянки проводятся следственные мероприятия, в ходе которых будет установлена степень вины водителя микроавтобуса", - сообщил представитель российской дипмиссии.
Он добавил, что консульство совместно с представителями страховой компании выполнит все необходимые формальности для организации отправки тела на родину.
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 16:18
В Таиланде погибла россиянка
130263
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ТуризмНовости - ТуризмКемерАнталья (провинция)В мире
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