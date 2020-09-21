https://ria.ru/20200921/turtsiya-1577530553.html

Генконсульство подтвердило гибель россиянки в Турции

Российское генконсульство в турецкой Анталье подтвердило РИА Новости гибель гражданки России в ДТП в турецком Кемере. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:38

2020-09-21T09:38

2020-09-21T10:28

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анталья (провинция)

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<strong>АНКАРА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Российское генконсульство в турецкой <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a> подтвердило РИА Новости гибель гражданки России в ДТП в турецком <a href="http://ria.ru/location_Kemer/" target="_blank" data-auto="true">Кемере</a>.Как ранее сообщила газета <a href="https://www.milliyet.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Milliyet</a>, 65-летняя российская туристка при выходе из отеля попала под колеса служебного микроавтобуса, который сдавал назад. Водитель тут же позвонил в экстренные службы, но спасти женщину врачам не удалось. По факту ДТП начато расследование. Водитель задержан."Генконсульство подтверждает факт гибели российской туристки в Кемере в результате несчастного случая. По факту смерти россиянки проводятся следственные мероприятия, в ходе которых будет установлена степень вины водителя микроавтобуса", - сообщил представитель российской дипмиссии.Он добавил, что консульство совместно с представителями страховой компании выполнит все необходимые формальности для организации отправки тела на родину.

https://ria.ru/20200920/rossiyanka-1577513245.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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