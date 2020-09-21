https://ria.ru/20200921/trump-1577526442.html
NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при попытке въезда в США из Канады, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в федеральных... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T01:21
2020-09-21T01:21
2020-09-21T02:50
фбр
nbc
канада
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при попытке въезда в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, сообщил телеканал <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC </a>со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах США.Информации о задержанном пока нет.О перехвате письма с сильнодействующим ядом рицином, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>.
Сабир А.
Последние запасы новичка сожрал навальный, даже Трампу не оставил дешку.
44
Игорь Земский
Тщательнее ищите следы новичка на белье, и не оскорбляйте читателя этим нелепым рицином. А то как-то обидно...
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10
канада
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, nbc, канада, вашингтон (город), сша, в мире