https://ria.ru/20200921/trump-1577526442.html

NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу

Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при попытке въезда в США из Канады, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в федеральных... РИА Новости, 21.09.2020

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фбр

nbc

канада

вашингтон (город)

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при попытке въезда в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, сообщил телеканал <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC </a>со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах США.Информации о задержанном пока нет.О перехвате письма с сильнодействующим ядом рицином, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>.

Сабир А. Последние запасы новичка сожрал навальный, даже Трампу не оставил дешку. 44

Игорь Земский Тщательнее ищите следы новичка на белье, и не оскорбляйте читателя этим нелепым рицином. А то как-то обидно... 38

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канада

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, nbc, канада, вашингтон (город), сша, в мире