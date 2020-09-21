Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/trump-1577526442.html
NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при попытке въезда в США из Канады, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в федеральных... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T01:21
2020-09-21T02:50
фбр
nbc
канада
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_23946e87d9c527d33404ce9910396d69.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при попытке въезда в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, сообщил телеканал <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC </a>со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах США.Информации о задержанном пока нет.О перехвате письма с сильнодействующим ядом рицином, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>.
Последние запасы новичка сожрал навальный, даже Трампу не оставил дешку.
44
Тщательнее ищите следы новичка на белье, и не оскорбляйте читателя этим нелепым рицином. А то как-то обидно...
38
10
канада
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7521354e224aaf7c11dee0ca7fb92f29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, nbc, канада, вашингтон (город), сша, в мире

NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу

01:21 21.09.2020 (обновлено: 02:50 21.09.2020)
5685
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при попытке въезда в США из Канады, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах США.
Информации о задержанном пока нет.
О перехвате письма с сильнодействующим ядом рицином, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение ФБР.
255441112
Обсудить10
ФБРNBCКанадаВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Последние запасы новичка сожрал навальный, даже Трампу не оставил дешку.
21 сентября, 03:03
Сабир А.Сабир А.
13290001
Тщательнее ищите следы новичка на белье, и не оскорбляйте читателя этим нелепым рицином. А то как-то обидно...
21 сентября, 01:29
ИЗИгорь Земский
13240001
Рекомендуем
Латвийские шпроты могут запретить в ТС
"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
Водитель автобуса с пассажирами, прибывшими рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево
Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
Перевод
Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы ограничения для вакцинации от коронавируса
Виноград
Агроном рассказал о коварстве винограда
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии
Певица Валерия
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Валерией
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
В томском отеле рассказали, как сотрудники ФБК попали в номер Навального
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока — 2"
Сотрудник полиции
В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого
Денежные купюры
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
Силовики вытесняют протестующих в центре Минска
Силовики вытеснили протестующих с перекрестка в центре Минска
Кадр из сериала Черная кошка
Названа причина смерти актера Чуприкова из "Возвращения Мухтара"
Президент США Дональд Трамп
Герберт Ефремов ответил на слова Трампа о краже технологий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
10:56Фильм "После. Глава 2" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
10:56В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных поисках на православии
10:55Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
10:55Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Лента новостейМолния