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Степи, тундра и Байкал. Испанца поразила "бесконечная" поездка по России
Журналист испанской газеты El País Хавьер Аргельо совершил путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Пекина и поделился впечатлениями от... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:26
2020-09-21T20:24
россия
транссибирская магистраль
китай
испания
монголия
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Журналист испанской газеты <a href="https://elviajero.elpais.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">El País</a> Хавьер Аргельо совершил путешествие по Транссибирской магистрали от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> и поделился впечатлениями от "бесконечной" поездки. Автор назвал "Транссибирский экспресс", на котором он проделал свой путь, легендарным поездом, а путешествие на нем — самым длинным в мире из тех, что можно совершить по железной дороге. "Из Москвы в Пекин дорога длиной около восьми тысяч километров пролегает через степи, тундру и пустыню, пересекает <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азию</a> и шесть часовых поясов", — отметил журналист. Он рассказал, что проехал весь маршрут на поезде класса люкс. "Мы ночуем в лучших отелях, а по возвращении нас встречают проводники, которые в серой форме и белых перчатках проводят в купе, где в шкафах висит наша одежда", — написал Аргельо. Поездку по Транссибу он назвал путешествием во времени. По его словам, в Сибири до сих пор сохраняется колорит неизведанных территорий, где безмерные просторы сочетаются с глубокой историей."Неизбежно путешественники оказываются в тех временах, когда русские цари и китайские императоры как могли защищались от устрашающих набегов монголо-татар, во времена исследований и анимизма, шаманов и завоеваний, ссылок и революций", — написал он. Особенно он выделил атмосферу и убранство вагонов — отделку красным бархатом, драпированные расшитым атласом стены.Маршрут поезда начинается в Москве, проходит через европейскую территорию России, Сибирь и заканчивается в Пекине. Первая остановка — <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>.Аргельо отметил, что до 1991 года он был закрыт для посещения иностранцев, сейчас же это университетский город и родина многих рок-групп."Однако больше всего город прославился тем, что здесь трагически погибла семья Романовых — последних русских царей, которых расстреляли в 1918 году большевики", — написал он.Автор уточнил, что дом, где расстреляли монаршую семью, снесли, а тела Романовых сбросили в шахту на окраине города. Позднее в тех местах построили семь церквей в честь семи членов царской семьи.Вторая остановка экспресса — <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a>. Аргельо отметил, что город признан самым быстрорастущим миллионником в мире. Также он обратил внимание на местный оперный театр, превосходящий по размерам <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_akademicheskijj_Bolshojj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Большой театр</a> в Москве, и похвалил активную ночную жизнь в Новосибирске.Следующей остановкой на пути поезда стал <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярск</a>. Енисей, на котором стоит этот город, автор назвал границей между Западной и <a href="http://ria.ru/location_Vostochnaja_Sibir/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Сибирью</a>. Говоря о последней, он использовал такие эпитеты, как "неизведанная" и "бесконечная". По словам Аргельо, именно здесь у слов "тундра" и "тайга" появляется отчетливый смысл."Здесь мы уже привыкли слушать рассказы о казаках, которые спускались по рекам от <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северного Ледовитого океана</a>, воевали с местными племенами и основывали первые поселения", — написал журналист.Четвертой остановкой стал <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутск</a>. Автор отметил смешение культур в этом городе."Памятники уже посвящены не всаднику, а вооруженному охотнику в шкуре, шагающему по степи", — написал он.Аргельо указал на близость <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкала</a> к Иркутску, назвав город "воротами" к самому глубокому озеру в мире. Путешественники прибыли в поселок <a href="http://ria.ru/location_listvjanka/" target="_blank" data-auto="true">Листвянка</a>, откуда на лодке добрались до порта Байкал. Там на причале их встретил персонал поезда."Мы чувствовали себя как английские поселенцы в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>. Экипаж тепло нас поприветствовал, помог вернуться в вагоны, и мы продолжили путь", — написал испанец.Недалеко от порта путешественники искупались в Байкале."Вода холодная, говорят, омолаживает. Купаться приятно", — поделился автор.После этого поезд проследовал до <a href="http://ria.ru/location_Ulan_Udeh/" target="_blank" data-auto="true">Улан-Удэ</a>. Журналист отметил хорошо сохранившиеся шаманские традиции в Бурятии, подчеркнув при этом их сосуществование с буддизмом. Кроме того, рядом с Улан-Удэ есть поселения старообрядцев.Следующая остановка на пути экспресса — столица <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголии</a> <a href="http://ria.ru/location_Ulaanbaatar/" target="_blank" data-auto="true">Улан-Батор</a>. После нее поезд отправился в Пекин.Подводя итоги путешествия, Аргельо написал, что поездка по Сибири сделала его гражданином мира."Это путешествие, в котором важен не пункт назначения, а сам маршрут, каждая река, каждое дерево. &lt;…&gt; Планета внезапно стала такой маленькой", — написал он.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200920/248154051.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
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россия, транссибирская магистраль, китай, испания, монголия, общество

Степи, тундра и Байкал. Испанца поразила "бесконечная" поездка по России

18:26 21.09.2020 (обновлено: 20:24 21.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинСкала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на КБЖД
Скала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на КБЖД - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Скала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на КБЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Журналист испанской газеты El País Хавьер Аргельо совершил путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Пекина и поделился впечатлениями от "бесконечной" поездки.
Автор назвал "Транссибирский экспресс", на котором он проделал свой путь, легендарным поездом, а путешествие на нем — самым длинным в мире из тех, что можно совершить по железной дороге.
"Из Москвы в Пекин дорога длиной около восьми тысяч километров пролегает через степи, тундру и пустыню, пересекает Азию и шесть часовых поясов", — отметил журналист.
Он рассказал, что проехал весь маршрут на поезде класса люкс.
"Мы ночуем в лучших отелях, а по возвращении нас встречают проводники, которые в серой форме и белых перчатках проводят в купе, где в шкафах висит наша одежда", — написал Аргельо.
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Поездку по Транссибу он назвал путешествием во времени. По его словам, в Сибири до сих пор сохраняется колорит неизведанных территорий, где безмерные просторы сочетаются с глубокой историей.
"Неизбежно путешественники оказываются в тех временах, когда русские цари и китайские императоры как могли защищались от устрашающих набегов монголо-татар, во времена исследований и анимизма, шаманов и завоеваний, ссылок и революций", — написал он.
Особенно он выделил атмосферу и убранство вагонов — отделку красным бархатом, драпированные расшитым атласом стены.
Маршрут поезда начинается в Москве, проходит через европейскую территорию России, Сибирь и заканчивается в Пекине. Первая остановка — Екатеринбург.
Аргельо отметил, что до 1991 года он был закрыт для посещения иностранцев, сейчас же это университетский город и родина многих рок-групп.
"Однако больше всего город прославился тем, что здесь трагически погибла семья Романовых — последних русских царей, которых расстреляли в 1918 году большевики", — написал он.
Автор уточнил, что дом, где расстреляли монаршую семью, снесли, а тела Романовых сбросили в шахту на окраине города. Позднее в тех местах построили семь церквей в честь семи членов царской семьи.
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Вторая остановка экспресса — Новосибирск. Аргельо отметил, что город признан самым быстрорастущим миллионником в мире. Также он обратил внимание на местный оперный театр, превосходящий по размерам Большой театр в Москве, и похвалил активную ночную жизнь в Новосибирске.
Следующей остановкой на пути поезда стал Красноярск. Енисей, на котором стоит этот город, автор назвал границей между Западной и Восточной Сибирью. Говоря о последней, он использовал такие эпитеты, как "неизведанная" и "бесконечная". По словам Аргельо, именно здесь у слов "тундра" и "тайга" появляется отчетливый смысл.
"Здесь мы уже привыкли слушать рассказы о казаках, которые спускались по рекам от Северного Ледовитого океана, воевали с местными племенами и основывали первые поселения", — написал журналист.
Четвертой остановкой стал Иркутск. Автор отметил смешение культур в этом городе.
"Памятники уже посвящены не всаднику, а вооруженному охотнику в шкуре, шагающему по степи", — написал он.
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Аргельо указал на близость Байкала к Иркутску, назвав город "воротами" к самому глубокому озеру в мире. Путешественники прибыли в поселок Листвянка, откуда на лодке добрались до порта Байкал. Там на причале их встретил персонал поезда.
"Мы чувствовали себя как английские поселенцы в Индии. Экипаж тепло нас поприветствовал, помог вернуться в вагоны, и мы продолжили путь", — написал испанец.
Недалеко от порта путешественники искупались в Байкале.
"Вода холодная, говорят, омолаживает. Купаться приятно", — поделился автор.
После этого поезд проследовал до Улан-Удэ. Журналист отметил хорошо сохранившиеся шаманские традиции в Бурятии, подчеркнув при этом их сосуществование с буддизмом. Кроме того, рядом с Улан-Удэ есть поселения старообрядцев.
Следующая остановка на пути экспресса — столица Монголии Улан-Батор. После нее поезд отправился в Пекин.
Подводя итоги путешествия, Аргельо написал, что поездка по Сибири сделала его гражданином мира.
"Это путешествие, в котором важен не пункт назначения, а сам маршрут, каждая река, каждое дерево. <…> Планета внезапно стала такой маленькой", — написал он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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