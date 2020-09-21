https://ria.ru/20200921/tramp-1577515822.html

Смерть открыла США дорогу к победе Трампа — или к гражданской войне

Шансы Дональда Трампа на второй президентский срок радикально выросли из-за смерти одной из судей Верховного суда США. Это не конспирологическая теория, а сухой РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T08:00

2020-09-21T08:00

2020-09-21T08:00

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Шансы <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на второй президентский срок радикально выросли из-за смерти одной из судей Верховного суда <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Это не конспирологическая теория, а сухой политический факт, который подчеркивает демонтаж той эффективной системы управления США, которая способствовала превращению Америки в мирового гегемона.Дело в том, что американская система работала с помощью двух контуров ограничений, которые не давали крайне разнородным группам американской политической и экономической элиты вцепиться друг другу в горло и организовать повтор Гражданской войны второй половины XIX века, и вот сейчас оба этих контура — конституционный и неформальный — разваливаются прямо на глазах.Чтобы прийти к этому выводу, достаточно задать простой вопрос: а это, вообще, нормально, что результаты выборов президента, по большому счету, зависят не от народного волеизъявления, а от жизни или политической позиции конкретного судьи? Очевидный ответ — нет, но именно это сейчас в США и происходит, причем ни одна из конфликтующих политических групп не готова признать ненормальность ситуации и ее тяжелые последствия.BBC <a href="https://www.bbc.com/russian/features-54217866" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a>: "Президент Дональд Трамп заявил, что назначит нового судью Верховного суда на следующей неделе. Рут Гинзбург, занимавшая этот пост, скончалась в возрасте 87 лет всего за шесть недель до президентских выборов. Соперник Трампа демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> настаивает, чтобы столь важное решение принималось уже после выборов".Причина конфликта заключается в том, что обе партии просчитывают предвыборную ситуацию на несколько ходов вперед и ожидают, что она будет развиваться следующим образом: в ночь выборов после подсчета голосов, поданных в день голосования, у Дональда Трампа будет просто астрономический результат и колоссальное преимущество перед Джо Байденом. Однако в силу того, что Демократическая партия продавила под предлогом эпидемии использование массового голосования по почте, в течение примерно недели избиратели Трампа в ужасе (а избиратели Байдена — с надеждой) будут наблюдать за тем, как лидерство Трампа тает на глазах и в конце-концов победителем оказывается Байден. Демократы (и это, скорее всего, будет неправдой) будут списывать этот "чудесный" феномен на то, что избиратели-демократы, заботящиеся о собственной безопасности от коронавируса, в основном голосовали по почте. Республиканцы будут указывать на то, что, скорее всего (и это, вероятно, ближе к реальности), местные власти в штатах, которые контролируют демократы и "оперативники" Демократической партии, просто напечатают нужное количество "почтовых бюллетеней" за Байдена и проведут их вброс при полной поддержке Почтовой службы США, что будет выглядеть особенно убедительно на фоне того, что профсоюз сотрудников почты официально поддержал Байдена. Именно на этот сценарий намекает Трамп и генеральный прокурор Барр, когда они говорят о гигантских потенциальных нарушениях, которые произойдут во время почтового голосования. Важная особенность нынешней ситуации заключается в том, что сторонников обеих партий никоим образом не волнует честность выборов: эпоха, когда сама идея, что честные выборы (то есть правильное функционирование системы) важнее победы конкретной партии, завершилась еще в 2016 году. В условиях, в которых и Трамп, и Байден не признают результаты выборов в том случае, если они их не устроят, борьба за президентское кресло неизбежно перейдет в судебную плоскость: в каждом конкретном штате будет несколько (или даже несколько десятков) судебных процессов, на которых республиканцы будут обвинять демократов во вбросах, фальшивых бюллетенях, нежелании учитывать голоса трампистов и так далее. Местные суды каждого штата, которые заполнены в основном политическими активистами, будут принимать решения в соответствии с "партийной дисциплиной", а проигравшая сторона будет подавать апелляции. Практически неизбежным образом все эти иски будут решаться в Верховном суде США. <br><br>Собственно, прецедент выборов президента, судьбу которых решил Верховный суд, уже есть. В 2000 году, когда результаты выборов зависели исключительно от пересчета голосов в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>, именно Верховный суд принял решение по иску, который фактически сделал <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Bush_mladshijj/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Буша</a> президентом США. Сейчас уровень радикализации общества выше, взаимная ненависть зашкаливает, первые убийства политических оппонентов зафиксированы, не говоря уже о том, что в 2000 году никто <a href="https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54221893" target="_blank" rel="nofollow noopener">не посылал</a> в Белый дом, в адрес президента, конверты с рицином — мощным ядовитым веществом.До смерти судьи Гинзбург (ярого представителя наиболее левого крыла демократического истеблишмента) очень вероятным исходом было решение Верхового суда в пользу Байдена. Несмотря на то, что с формальной точки зрения из девяти судей четверо являлись демократами, а пятеро — сторонниками республиканцев, председатель Верховного суда и формальный "консерватор" Робертс в последнее время голосовал в пользу любых антитрамповских решений. С учетом того, что судьи наиболее влиятельного органа американской судебной власти уже давно голосуют почти исключительно "в соответствии с политической целесообразностью", а не "по закону", у Байдена получался почти гарантированный перевес со счетом 5:4. Со смертью судьи Гинзбург у Трампа открылась возможность протащить через сенат (согласие конгресса не требуется) кандидатуру максимально лояльного к себе судьи и обеспечить уже себе необходимое большинство. До недавнего времени в американской политике действовал целый набор негласных джентльменских соглашений, которые запрещали проводить такие манипуляции незадолго до выборов, и считалось "правильным" дать возможность новому президенту назначить своего судью после выборов, но сейчас никакие "джентльменские правила" не работают. И дело тут не в каком-то особом цинизме Трампа: просто в США идет полноценная внутриэлитная гражданская война без каких-либо правил. За штабом Трампа в 2016 году шпионили спецслужбы, выполняющие политический заказ администрации <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Обамы</a>. Против действующего президента старались провести путч под видом импичмента, построенного на очевидно фейковых обвинениях, и это далеко не полный список "нарушений правил", которые состоялись за последние годы, — и без учета того, что организация мятежей и погромов с человеческими жертвами (а именно это произошло летом) тоже не является нормальным элементом цивилизованной политической борьбы.Если у Трампа все-таки получится протащить своего судью через сенат (в котором некоторые сторонники "глубинного государства" уже заявили о нежелании голосовать за его кандидатуру), то его шансы на победу вырастут самым решительным образом. В этом сценарии у "глубинного государства" останется только три способа вернуть себе Белый дом: организовать массированное предательство внутри самой команды Трампа (например, через шантаж судей, сотрудников избирательного штаба и так далее), чтобы дело о выборах до Верховного суда просто не дошло; найти дополнительных предателей среди судей Верховного суда; наконец, просто объявить суд нелегитимным и пойти на полноценный вооруженный путч — с перспективой настоящей гражданской войны. В первых двух вариантах шансы на сохранение какой-то призрачной легитимности политической системы в глазах собственного населения и внешнего мира еще будут, а в случае гражданской войны — уже вряд ли. Но независимо от сценария, который воплотится в жизнь, никакой цивилизованной политики и конструктивного взаимодействия внутри американской политической элиты уже не будет. Для всего мира — это хорошие новости. Не зря в древней книге, на который клянутся американские президенты, фигурирует точное политологическое наблюдение: "всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит".

https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html

https://ria.ru/20200915/kitay-1577231761.html

https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html

https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html

vova537 Согласен. В 41м была такая же ситуация у границ СССР, постоянно шакалили фашисты на земле и воздухе. Нашим говорили, это просто учения и опоясаться нечего. 17

dmishor2666 В любом случае России нужно готовиться к самому худшему и не дать себя застать врасплох ,как в июне 1941-го. Вне зависимости от исхода выборов у Америки всё равно будет виновата Россия,поэтому нужно быть готовыми испепелить,если только посмеют рыпнуться. Только так и никак иначе. 10

10

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

авторы, мнение - авторы, дональд трамп, джо байден, сша