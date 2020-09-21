https://ria.ru/20200921/telo-1577543249.html

В Подмосковье нашли мумифицированное тело мужчины

Следователи начали проверку после того, как мумифицированное тело мужчины было найдено в сарае в подмосковном Чехове, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:46

2020-09-21T12:46

2020-09-21T12:46

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

чехов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Следователи начали проверку после того, как мумифицированное тело мужчины было найдено в сарае в подмосковном Чехове, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.По ее словам, мумифицированное тело 56-летнего мужчины было обнаружено 18 сентября в сарае в <a href="http://ria.ru/location_CHekhov/" target="_blank" data-auto="true">Чехове</a>. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы."По данному факту следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.

https://ria.ru/20200920/mladenets-1577507917.html

2

московская область (подмосковье)

чехов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), чехов, происшествия