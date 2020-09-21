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В Подмосковье нашли мумифицированное тело мужчины
Следователи начали проверку после того, как мумифицированное тело мужчины было найдено в сарае в подмосковном Чехове, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:46
2020-09-21T12:46
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
чехов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Следователи начали проверку после того, как мумифицированное тело мужчины было найдено в сарае в подмосковном Чехове, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.По ее словам, мумифицированное тело 56-летнего мужчины было обнаружено 18 сентября в сарае в <a href="http://ria.ru/location_CHekhov/" target="_blank" data-auto="true">Чехове</a>. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы."По данному факту следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.
https://ria.ru/20200920/mladenets-1577507917.html
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московская область (подмосковье)
чехов
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), чехов, происшествия

В Подмосковье нашли мумифицированное тело мужчины

12:46 21.09.2020
3443
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как мумифицированное тело мужчины было найдено в сарае в подмосковном Чехове, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, мумифицированное тело 56-летнего мужчины было обнаружено 18 сентября в сарае в Чехове. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.
"По данному факту следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 13:39
В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца
0131715
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ЧеховПроисшествия
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