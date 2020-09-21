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В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого
В Новосибирске нашли тело пропавшего сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T04:33
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следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
советский район
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/">Новосибирске</a></u> нашли тело пропавшего сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова.Третьего марта он ушел с рабочего места на Красном проспекте в центре города и с тех пор не выходил на связь.В региональном СК уточнили, что труп обнаружили у Южного кладбища в Советском районе, при нем была записка с данными, "которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым".Известно, что мужчина всегда носил с собой такую записку на случай пропажи.Точную причину смерти планируют установить по результатам судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
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новосибирск
советский район
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, советский район, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого

04:33 21.09.2020 (обновлено: 09:11 21.09.2020)
53774
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 сен — РИА Новости. В Новосибирске нашли тело пропавшего сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова.
Третьего марта он ушел с рабочего места на Красном проспекте в центре города и с тех пор не выходил на связь.
В региональном СК уточнили, что труп обнаружили у Южного кладбища в Советском районе, при нем была записка с данными, "которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым".
Известно, что мужчина всегда носил с собой такую записку на случай пропажи.
Точную причину смерти планируют установить по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 15:25
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Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскСоветский районНовосибирская областьПроисшествия
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