https://ria.ru/20200921/telo-1577527023.html

В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого

В Новосибирске нашли тело пропавшего сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T04:33

2020-09-21T04:33

2020-09-21T09:11

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

советский район

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/">Новосибирске</a></u> нашли тело пропавшего сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова.Третьего марта он ушел с рабочего места на Красном проспекте в центре города и с тех пор не выходил на связь.В региональном СК уточнили, что труп обнаружили у Южного кладбища в Советском районе, при нем была записка с данными, "которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым".Известно, что мужчина всегда носил с собой такую записку на случай пропажи.Точную причину смерти планируют установить по результатам судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

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новосибирск

советский район

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, советский район, новосибирская область, происшествия