Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/telefon-doveriya-1577551379.html
Онлайн-трансляция ток-шоу "Голос доверия"
24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию ток-шоу "Голос доверия", посвященного 10-летию Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122.
2020-09-21T14:48
2020-09-21T18:56
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1577551379.jpg?1600703809
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200924/952909019.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина ГОРДЕЕВА;<br>- певец, композитор Дмитрий МАЛИКОВ;<br>- актриса, телеведущая Эвелина БЛЁДАНС;<br>- солист группы "Иванушки International" Андрей ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ;<br>- актер, режиссер Дмитрий ДЮЖЕВ;<br>- актриса театра и кино Зоя БЕРБЕР;<br>- журналистка, теле- и радиоведущая Тутта ЛАРСЕН;<br>- победитель шоу "Голос.Дети" Рутгер ГАРЕХТ;<br>- финалистка шоу "Голос.Дети" Дениза ХЕКИЛАЕВА;<br>- программист, блогер Даша ЧЕР;<br>- блогер Елизавета СТРИЖ.<br><br>Финал Общероссийской акции "Голос доверия", которая проводилась на всей территории страны в августе-сентябре 2020 года. Основная цель – показать школьникам, как важно научиться прямо и открыто говорить о сложном, а столкнувшись с проблемой - не молчать, а обратиться за поддержкой к значимым взрослым. В прямом эфире ток-шоу известные медийные личности ответят на вопросы, которые волнуют современных российских детей и подростков. Вопросы для известных участников акции собирались в соцсети "ВКонтакте", а открытое голосование на сайте Детского телефона доверия выбрало из них 10 лучших. <br><br>Как помочь другу пережить потерю близкого человека? Как не сравнивать себя с другими? Должны ли родители наказывать детей? Авторы этих и других вопросов лично пообщаются со знаменитыми гостями. Для этого запланированы прямые включения из городов РФ. Также будут подведены итоги онлайн-конкурса "Генератор доверия" и пройдет квиз "10 фактов о Детском телефоне доверия". Победители получат ценные призы. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно проводит просветительские мероприятия, нацеленные на укрепление детско-родительских отношений.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-трансляция ток-шоу "Голос доверия"

14:48 21.09.2020 (обновлено: 18:56 21.09.2020)
19
Читать ria.ru в
24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию ток-шоу "Голос доверия", посвященного 10-летию Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122.
Задать вопрос

Участники:
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина ГОРДЕЕВА;
- певец, композитор Дмитрий МАЛИКОВ;
- актриса, телеведущая Эвелина БЛЁДАНС;
- солист группы "Иванушки International" Андрей ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ;
- актер, режиссер Дмитрий ДЮЖЕВ;
- актриса театра и кино Зоя БЕРБЕР;
- журналистка, теле- и радиоведущая Тутта ЛАРСЕН;
- победитель шоу "Голос.Дети" Рутгер ГАРЕХТ;
- финалистка шоу "Голос.Дети" Дениза ХЕКИЛАЕВА;
- программист, блогер Даша ЧЕР;
- блогер Елизавета СТРИЖ.

Финал Общероссийской акции "Голос доверия", которая проводилась на всей территории страны в августе-сентябре 2020 года. Основная цель – показать школьникам, как важно научиться прямо и открыто говорить о сложном, а столкнувшись с проблемой - не молчать, а обратиться за поддержкой к значимым взрослым. В прямом эфире ток-шоу известные медийные личности ответят на вопросы, которые волнуют современных российских детей и подростков. Вопросы для известных участников акции собирались в соцсети "ВКонтакте", а открытое голосование на сайте Детского телефона доверия выбрало из них 10 лучших.

Как помочь другу пережить потерю близкого человека? Как не сравнивать себя с другими? Должны ли родители наказывать детей? Авторы этих и других вопросов лично пообщаются со знаменитыми гостями. Для этого запланированы прямые включения из городов РФ. Также будут подведены итоги онлайн-конкурса "Генератор доверия" и пройдет квиз "10 фактов о Детском телефоне доверия". Победители получат ценные призы. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно проводит просветительские мероприятия, нацеленные на укрепление детско-родительских отношений.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить0
Анонсы
Рекомендуем
Мария Колесникова
На суд над Марией Колесниковой пришли иностранные дипломаты
Алексей Навальный
Врач Ющенко рассказал, что больше всего удивляет в ситуации с Навальным
Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Псково-Печерский монастырь начал принимать паломников после карантина
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге нашли части детского скелета на чердаке
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Алтайский край
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме заверили, что затраты на лечение редких заболеваний будут расти
Производство вакцины от COVID-19
Глава европейского бюро ВОЗ уверен в успехе испытаний "Спутник V"
Офицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Более 160 политиков из разных стран подписали письмо в защиту Ассанжа
Ученики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе
В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в школах
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Иран оценил возможность возобновления отношений с США
Актриса Любовь Аксенова
Фото Любови Аксеновой в гробу шокировало поклонников
Аркадий Ротенберг
Представитель Ротенберга опроверг данные СМИ о счетах в британском банке
Молоток в зале судебных заседаний
Обвиняемому в насилии над детьми оренбургскому священнику продлили арест
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
В Турции ожидают, что каждый второй турист в этом году приедет из России
Арепливир
Названы сроки поставок препарата от COVID-19 "Арепливир" в регионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
Лента новостейМолния