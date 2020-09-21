Онлайн-трансляция ток-шоу "Голос доверия"
14:48 21.09.2020 (обновлено: 18:56 21.09.2020)
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24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию ток-шоу "Голос доверия", посвященного 10-летию Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122.
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Участники:
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина ГОРДЕЕВА;
- певец, композитор Дмитрий МАЛИКОВ;
- актриса, телеведущая Эвелина БЛЁДАНС;
- солист группы "Иванушки International" Андрей ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ;
- актер, режиссер Дмитрий ДЮЖЕВ;
- актриса театра и кино Зоя БЕРБЕР;
- журналистка, теле- и радиоведущая Тутта ЛАРСЕН;
- победитель шоу "Голос.Дети" Рутгер ГАРЕХТ;
- финалистка шоу "Голос.Дети" Дениза ХЕКИЛАЕВА;
- программист, блогер Даша ЧЕР;
- блогер Елизавета СТРИЖ.
Финал Общероссийской акции "Голос доверия", которая проводилась на всей территории страны в августе-сентябре 2020 года. Основная цель – показать школьникам, как важно научиться прямо и открыто говорить о сложном, а столкнувшись с проблемой - не молчать, а обратиться за поддержкой к значимым взрослым. В прямом эфире ток-шоу известные медийные личности ответят на вопросы, которые волнуют современных российских детей и подростков. Вопросы для известных участников акции собирались в соцсети "ВКонтакте", а открытое голосование на сайте Детского телефона доверия выбрало из них 10 лучших.
Как помочь другу пережить потерю близкого человека? Как не сравнивать себя с другими? Должны ли родители наказывать детей? Авторы этих и других вопросов лично пообщаются со знаменитыми гостями. Для этого запланированы прямые включения из городов РФ. Также будут подведены итоги онлайн-конкурса "Генератор доверия" и пройдет квиз "10 фактов о Детском телефоне доверия". Победители получат ценные призы. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно проводит просветительские мероприятия, нацеленные на укрепление детско-родительских отношений.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина ГОРДЕЕВА;
- певец, композитор Дмитрий МАЛИКОВ;
- актриса, телеведущая Эвелина БЛЁДАНС;
- солист группы "Иванушки International" Андрей ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ;
- актер, режиссер Дмитрий ДЮЖЕВ;
- актриса театра и кино Зоя БЕРБЕР;
- журналистка, теле- и радиоведущая Тутта ЛАРСЕН;
- победитель шоу "Голос.Дети" Рутгер ГАРЕХТ;
- финалистка шоу "Голос.Дети" Дениза ХЕКИЛАЕВА;
- программист, блогер Даша ЧЕР;
- блогер Елизавета СТРИЖ.
Финал Общероссийской акции "Голос доверия", которая проводилась на всей территории страны в августе-сентябре 2020 года. Основная цель – показать школьникам, как важно научиться прямо и открыто говорить о сложном, а столкнувшись с проблемой - не молчать, а обратиться за поддержкой к значимым взрослым. В прямом эфире ток-шоу известные медийные личности ответят на вопросы, которые волнуют современных российских детей и подростков. Вопросы для известных участников акции собирались в соцсети "ВКонтакте", а открытое голосование на сайте Детского телефона доверия выбрало из них 10 лучших.
Как помочь другу пережить потерю близкого человека? Как не сравнивать себя с другими? Должны ли родители наказывать детей? Авторы этих и других вопросов лично пообщаются со знаменитыми гостями. Для этого запланированы прямые включения из городов РФ. Также будут подведены итоги онлайн-конкурса "Генератор доверия" и пройдет квиз "10 фактов о Детском телефоне доверия". Победители получат ценные призы. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно проводит просветительские мероприятия, нацеленные на укрепление детско-родительских отношений.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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