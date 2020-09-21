https://ria.ru/20200921/telefon-doveriya-1577551379.html

Онлайн-трансляция ток-шоу "Голос доверия"

24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию ток-шоу "Голос доверия", посвященного 10-летию Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122.

2020-09-21T14:48

2020-09-21T14:48

2020-09-21T18:56

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200924/952909019.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина ГОРДЕЕВА;<br>- певец, композитор Дмитрий МАЛИКОВ;<br>- актриса, телеведущая Эвелина БЛЁДАНС;<br>- солист группы "Иванушки International" Андрей ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ;<br>- актер, режиссер Дмитрий ДЮЖЕВ;<br>- актриса театра и кино Зоя БЕРБЕР;<br>- журналистка, теле- и радиоведущая Тутта ЛАРСЕН;<br>- победитель шоу "Голос.Дети" Рутгер ГАРЕХТ;<br>- финалистка шоу "Голос.Дети" Дениза ХЕКИЛАЕВА;<br>- программист, блогер Даша ЧЕР;<br>- блогер Елизавета СТРИЖ.<br><br>Финал Общероссийской акции "Голос доверия", которая проводилась на всей территории страны в августе-сентябре 2020 года. Основная цель – показать школьникам, как важно научиться прямо и открыто говорить о сложном, а столкнувшись с проблемой - не молчать, а обратиться за поддержкой к значимым взрослым. В прямом эфире ток-шоу известные медийные личности ответят на вопросы, которые волнуют современных российских детей и подростков. Вопросы для известных участников акции собирались в соцсети "ВКонтакте", а открытое голосование на сайте Детского телефона доверия выбрало из них 10 лучших. <br><br>Как помочь другу пережить потерю близкого человека? Как не сравнивать себя с другими? Должны ли родители наказывать детей? Авторы этих и других вопросов лично пообщаются со знаменитыми гостями. Для этого запланированы прямые включения из городов РФ. Также будут подведены итоги онлайн-конкурса "Генератор доверия" и пройдет квиз "10 фактов о Детском телефоне доверия". Победители получат ценные призы. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно проводит просветительские мероприятия, нацеленные на укрепление детско-родительских отношений.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы