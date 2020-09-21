https://ria.ru/20200921/tanki-1577536175.html

National Interest оценил шансы России и США в сухопутной войне

Американский военный эксперт Крис Осборн в статье для журнала National Interest оценил шансы США в случае сухопутной войны с Россией. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:11

2020-09-21T11:11

2020-09-21T11:57

россия

т-72б

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575186129_0:319:3073:2047_1400x0_80_0_0_470383f17d89ad2fb8085ad480f273c9.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Американский военный эксперт Крис Осборн в статье для журнала <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">National Interest</a> оценил шансы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в случае сухопутной войны с Россией.Автор публикации отметил, что в распоряжении российских вооруженных сил 12 тысяч танков, что в два раза больше, чем у США.Специалист уточнил, что прогнозирование вероятного исхода столкновения осложняется отсутствием данных, касающихся технической модернизации танков <a href="http://ria.ru/product_T-72B/" target="_blank" data-auto="true">Т-72Б</a>.Эксперт также подчеркнул, что Россия — сухопутная держава, а у США "огромная военно-морская и военно-воздушная мощь". В связи с этим победить Россию на суше американцы смогут, если получат преимущество в небе, добавил он.

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577498009.html

Степан Краснов Перспектив у США нет никаких! 669

lyuda.terenteva.55 Мощь какую-то свою придумали. Америкосы для России не противники ни на воде, ни в небе, ни на суше. 669

57

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, т-72б, сша, безопасность, в мире