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https://ria.ru/20200921/tanki-1577536175.html
National Interest оценил шансы России и США в сухопутной войне
Американский военный эксперт Крис Осборн в статье для журнала National Interest оценил шансы США в случае сухопутной войны с Россией. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:11
2020-09-21T11:57
россия
т-72б
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Американский военный эксперт Крис Осборн в статье для журнала <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">National Interest</a> оценил шансы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в случае сухопутной войны с Россией.Автор публикации отметил, что в распоряжении российских вооруженных сил 12 тысяч танков, что в два раза больше, чем у США.Специалист уточнил, что прогнозирование вероятного исхода столкновения осложняется отсутствием данных, касающихся технической модернизации танков <a href="http://ria.ru/product_T-72B/" target="_blank" data-auto="true">Т-72Б</a>.Эксперт также подчеркнул, что Россия — сухопутная держава, а у США "огромная военно-морская и военно-воздушная мощь". В связи с этим победить Россию на суше американцы смогут, если получат преимущество в небе, добавил он.
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577498009.html
Перспектив у США нет никаких!
669
Мощь какую-то свою придумали. Америкосы для России не противники ни на воде, ни в небе, ни на суше.
669
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россия
сша
РИА Новости
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россия, т-72б, сша, безопасность, в мире

National Interest оценил шансы России и США в сухопутной войне

11:11 21.09.2020 (обновлено: 11:57 21.09.2020)
35118
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса "Танковый биатлон" в Подмосковье
Экипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса Танковый биатлон в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американский военный эксперт Крис Осборн в статье для журнала National Interest оценил шансы США в случае сухопутной войны с Россией.
Автор публикации отметил, что в распоряжении российских вооруженных сил 12 тысяч танков, что в два раза больше, чем у США.

"Эти данные ставят перед нами любопытный вопрос о перспективах продолжительной наземной войны", — пишет Осборн.

Специалист уточнил, что прогнозирование вероятного исхода столкновения осложняется отсутствием данных, касающихся технической модернизации танков Т-72Б.
Эксперт также подчеркнул, что Россия — сухопутная держава, а у США "огромная военно-морская и военно-воздушная мощь". В связи с этим победить Россию на суше американцы смогут, если получат преимущество в небе, добавил он.
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Обсудить57
РоссияТ-72БСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Перспектив у США нет никаких!
21 сентября, 11:20
Степан КрасновСтепан Краснов
21340005
Мощь какую-то свою придумали. Америкосы для России не противники ни на воде, ни в небе, ни на суше.
21 сентября, 11:24
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
20881007
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