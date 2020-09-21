https://ria.ru/20200921/tanki-1577536175.html
National Interest оценил шансы России и США в сухопутной войне
Американский военный эксперт Крис Осборн в статье для журнала National Interest оценил шансы США в случае сухопутной войны с Россией. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:11
2020-09-21T11:11
2020-09-21T11:57
россия
т-72б
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Американский военный эксперт Крис Осборн в статье для журнала <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">National Interest</a> оценил шансы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в случае сухопутной войны с Россией.Автор публикации отметил, что в распоряжении российских вооруженных сил 12 тысяч танков, что в два раза больше, чем у США.Специалист уточнил, что прогнозирование вероятного исхода столкновения осложняется отсутствием данных, касающихся технической модернизации танков <a href="http://ria.ru/product_T-72B/" target="_blank" data-auto="true">Т-72Б</a>.Эксперт также подчеркнул, что Россия — сухопутная держава, а у США "огромная военно-морская и военно-воздушная мощь". В связи с этим победить Россию на суше американцы смогут, если получат преимущество в небе, добавил он.
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577498009.html
Степан Краснов
Перспектив у США нет никаких!
669
lyuda.terenteva.55
Мощь какую-то свою придумали. Америкосы для России не противники ни на воде, ни в небе, ни на суше.
669
57
россия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-72б, сша, безопасность, в мире