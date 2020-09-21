https://ria.ru/20200921/svyaschennik-1577550302.html

Обвиняемому в насилии над детьми оренбургскому священнику продлили арест

Саракташский районный суд продлил арест на 4 месяца священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении 11... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:28

2020-09-21T14:28

2020-09-21T14:50

николай стремский

оренбургская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости.</strong> Саракташский районный суд продлил арест на 4 месяца священнику <a href="http://ria.ru/person_nikolay-stremskiy/" target="_blank" data-auto="true">Николаю Стремскому</a>, обвиняемому в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении 11 детей в <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Меру пресечения в виде содержания под стражей Стремскому продлили на 4 месяца, судебное заседание (первое по существу - ред.) назначили на 2 октября", - сказали агентству в пресс-службе суда.Согласно данным дела, священник обвиняется в "изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".По версии следствия, с 1999 по 2019 годы обвиняемый совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 детей. Также ему вменяется истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также вовлечение их в систематическое употребление алкоголя.В сентябре 2019 года Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Также по подозрению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних были заключены под стражу приемная дочь Стремского Елена и ее муж. Впоследствии суд отпустил дочь Стремского под домашний арест, а в отношении зятя смягчил меру пресечения до запрета определенных действий.

https://ria.ru/20200629/1573627735.html

оренбургская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай стремский, оренбургская область, происшествия