https://ria.ru/20200921/sudi-1577560316.html

Путин повысил зарплаты судьям

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении окладов судей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:48

2020-09-21T16:48

2020-09-21T19:06

верховный суд рф

конституционный суд рф

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ об увеличении окладов судей. Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130030?index=0&rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">документ</a> опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, с 1 октября 2020 года на три процента повышаются должностные оклады судей Конституционного суда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов.На столько же увеличиваются оклады мировых судей субъектов Федерации.

https://ria.ru/20200901/zarplaty-1576554730.html

max parus Они могут и без зарплат жить припеваючи. 130

Бывший Спецназовец Не хватает на икру? 99

46

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховный суд рф, конституционный суд рф, россия, владимир путин, экономика