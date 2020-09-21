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Путин повысил зарплаты судьям
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении окладов судей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:48
2020-09-21T19:06
верховный суд рф
конституционный суд рф
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ об увеличении окладов судей. Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130030?index=0&amp;rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">документ</a> опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, с 1 октября 2020 года на три процента повышаются должностные оклады судей Конституционного суда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов.На столько же увеличиваются оклады мировых судей субъектов Федерации.
https://ria.ru/20200901/zarplaty-1576554730.html
Они могут и без зарплат жить припеваючи.
130
Не хватает на икру?
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россия
РИА Новости
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верховный суд рф, конституционный суд рф, россия, владимир путин, экономика

Путин повысил зарплаты судьям

16:48 21.09.2020 (обновлено: 19:06 21.09.2020)
7404
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении окладов судей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, с 1 октября 2020 года на три процента повышаются должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 01:26
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
На столько же увеличиваются оклады мировых судей субъектов Федерации.
49206638408
Обсудить46
Верховный суд РФКонституционный суд РФРоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Они могут и без зарплат жить припеваючи.
21 сентября, 16:56
max parusmax parus
115202110
Не хватает на икру?
21 сентября, 17:15
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
77140116
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