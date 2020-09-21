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Слуцкий обвинил США в попытке взять на себя роль Совбеза ООН
США абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции, заявил журналистам глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:36
2020-09-21T19:36
леонид слуцкий
майк помпео
министерство обороны ирана
госдума рф
тегеран (город)
оон
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбеза ООН</a>, вводя экстерриториальные антииранские санкции, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ранее госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Он сообщил, что президент США подписал указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.США противопоставляют себя мировому сообществу, заставляя остальных "плясать под свою дудку", это прямой вызов ООН, он не должен остаться без ответа, продолжил Леонид Слуцкий, комментируя новые американские санкции против Ирана."Соединенные Штаты, таким образом, противопоставляют себя всему мировому сообществу и пытаются сделать так, чтобы все остальные страны плясали под их дудку. Это прямой вызов международному праву и ООН. И он не должен остаться без ответа", - сказал депутат.
https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577569746.html
https://ria.ru/20200921/iran-1577539719.html
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леонид слуцкий, майк помпео, министерство обороны ирана, госдума рф, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире

Слуцкий обвинил США в попытке взять на себя роль Совбеза ООН

19:36 21.09.2020
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© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / J. David Ake
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Он сообщил, что президент США подписал указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.

"США абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции. Вашингтон потерпел полное фиаско в попытках протащить так называемый snapback (механизм возвращения - ред.) через СБ ООН против Тегерана. Однако теперь президент (Дональнд) Трамп своим единоличным указом решил восстановить оружейное эмбарго. Получается, что ООН для США не указ?" - сказал депутат.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 18:51
Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран
США противопоставляют себя мировому сообществу, заставляя остальных "плясать под свою дудку", это прямой вызов ООН, он не должен остаться без ответа, продолжил Леонид Слуцкий, комментируя новые американские санкции против Ирана.
"Соединенные Штаты, таким образом, противопоставляют себя всему мировому сообществу и пытаются сделать так, чтобы все остальные страны плясали под их дудку. Это прямой вызов международному праву и ООН. И он не должен остаться без ответа", - сказал депутат.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 12:00
Небензя: США в стремлении "наказать" Иран не поддерживают даже союзники
7030021
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Леонид СлуцкийМайк ПомпеоМинистерство обороны ИранаГосдума РФТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
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