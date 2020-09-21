https://ria.ru/20200921/ssha-1577571755.html

Слуцкий обвинил США в попытке взять на себя роль Совбеза ООН

США абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции, заявил журналистам глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:36

2020-09-21T19:36

2020-09-21T19:36

леонид слуцкий

майк помпео

министерство обороны ирана

госдума рф

тегеран (город)

оон

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбеза ООН</a>, вводя экстерриториальные антииранские санкции, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ранее госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Он сообщил, что президент США подписал указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.США противопоставляют себя мировому сообществу, заставляя остальных "плясать под свою дудку", это прямой вызов ООН, он не должен остаться без ответа, продолжил Леонид Слуцкий, комментируя новые американские санкции против Ирана."Соединенные Штаты, таким образом, противопоставляют себя всему мировому сообществу и пытаются сделать так, чтобы все остальные страны плясали под их дудку. Это прямой вызов международному праву и ООН. И он не должен остаться без ответа", - сказал депутат.

https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577569746.html

https://ria.ru/20200921/iran-1577539719.html

6

тегеран (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, майк помпео, министерство обороны ирана, госдума рф, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире