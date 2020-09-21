https://ria.ru/20200921/ssha-1577552896.html

В Нью-Йорке рестораны смогут добавить к счету доплату за COVID-19

В Нью-Йорке рестораны смогут увеличить счет посетителей, добавив к нему доплату за COVID-19, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:18

2020-09-21T18:18

2020-09-21T18:19

туризм

коронавирус covid-19

рестораны

туризм

новости - туризм

нью-йорк (город)

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. </strong>В Нью-Йорке рестораны смогут увеличить счет посетителей, добавив к нему доплату за COVID-19, <a href="https://www.travelandleisure.com/syndication/nyc-restaurants-covid19-surcharge" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Такое право появляется у заведений общепита после принятия Городским советом закона, позволяющего добавлять 10 процентов к сумме чека. Дополнительная плата должна поддержать рестораны, которые пытаются выжить в период пандемии."Этот законопроект поможет им увеличить доход, чтобы покрыть быстро растущие затраты на рабочую силу, соблюдение нормативных требований и сохранить бизнес", — объяснил автор инициативы Джозеф Борелли.Но владельцы заведений должны показать клиентам, что плата не считается чаевыми и не увеличивает оплату труда персонала.Новация не касается работы фургонов с едой и сетевых ресторанов.

https://ria.ru/20200915/astroturizm-1577078498.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, рестораны, туризм, новости - туризм, нью-йорк (город)