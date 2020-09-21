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https://ria.ru/20200921/sputnik-1577535258.html
ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" завтра войдет в атмосферу над Индийским океаном. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:57
2020-09-21T11:15
индийский океан
плесецк (космодром)
ввс сша
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" завтра войдет в атмосферу над <a href="http://ria.ru/location_Indijjskijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Индийским океаном</a>. Это следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> с сайта <a href="https://www.space-track.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">space-track.org</a>, где в открытом режиме опубликованы сведения более чем о 46 тысячах объектов, запущенных в космос, параметрах их орбиты и событиях, связанных с ними. По информации американских военных, "Монитор-Э", который находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров, в 06:43 (мск) 22 сентября выйдет на 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.Спутник, имеющий стартовую массу в 750 килограммов, запустили в августе 2005 года с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a>. На орбиту его вывели при помощи ракеты-носителя "Рокот". Поскольку в процессе эксплуатации аппарата возникли серьезные технические проблемы, в 2011-м "Монитор-Э" прекратил работу.
https://ria.ru/20200607/1572578335.html
https://ria.ru/20200909/sputnik-1576963038.html
Как всегда, "впереди планеты всей". Предупреждают о том, чего и в помине нет. Лучше бы все свои пересчитали.
259
старый анекдот вспомнился: "после сбития американского спутника шпиона российским, американцы врут, что их спутник был не военным, а наши врут что наш был неуправляемым" :)
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индийский океан
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индийский океан, плесецк (космодром), ввс сша, космос - риа наука

ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю

10:57 21.09.2020 (обновлено: 11:15 21.09.2020)
10755
© Depositphotos / sdecoretАтмосфера Земли
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Depositphotos / sdecoret
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" завтра войдет в атмосферу над Индийским океаном.
Это следует из данных ВВС США с сайта space-track.org, где в открытом режиме опубликованы сведения более чем о 46 тысячах объектов, запущенных в космос, параметрах их орбиты и событиях, связанных с ними.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 07.06.2020
7 июня, 03:03Хочу стать космонавтом
Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора
По информации американских военных, "Монитор-Э", который находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров, в 06:43 (мск) 22 сентября выйдет на 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.
Спутник, имеющий стартовую массу в 750 килограммов, запустили в августе 2005 года с космодрома Плесецк. На орбиту его вывели при помощи ракеты-носителя "Рокот". Поскольку в процессе эксплуатации аппарата возникли серьезные технические проблемы, в 2011-м "Монитор-Э" прекратил работу.
Космический аппарат серии Экспресс - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
21561829949
Обсудить15
Индийский океанПлесецк (космодром)ВВС СШАКосмос - РИА Наука
Популярные комментарии
Как всегда, "впереди планеты всей". Предупреждают о том, чего и в помине нет. Лучше бы все свои пересчитали.
21 сентября, 11:04
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
30000013
старый анекдот вспомнился: "после сбития американского спутника шпиона российским, американцы врут, что их спутник был не военным, а наши врут что наш был неуправляемым" :)
21 сентября, 11:25
zzak50
6240203
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