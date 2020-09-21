https://ria.ru/20200921/sputnik-1577535258.html

ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю

Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" завтра войдет в атмосферу над Индийским океаном. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:57

2020-09-21T10:57

2020-09-21T11:15

индийский океан

плесецк (космодром)

ввс сша

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" завтра войдет в атмосферу над <a href="http://ria.ru/location_Indijjskijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Индийским океаном</a>. Это следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> с сайта <a href="https://www.space-track.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">space-track.org</a>, где в открытом режиме опубликованы сведения более чем о 46 тысячах объектов, запущенных в космос, параметрах их орбиты и событиях, связанных с ними. По информации американских военных, "Монитор-Э", который находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров, в 06:43 (мск) 22 сентября выйдет на 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.Спутник, имеющий стартовую массу в 750 килограммов, запустили в августе 2005 года с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a>. На орбиту его вывели при помощи ракеты-носителя "Рокот". Поскольку в процессе эксплуатации аппарата возникли серьезные технические проблемы, в 2011-м "Монитор-Э" прекратил работу.

https://ria.ru/20200607/1572578335.html

https://ria.ru/20200909/sputnik-1576963038.html

lyuda.terenteva.55 Как всегда, "впереди планеты всей". Предупреждают о том, чего и в помине нет. Лучше бы все свои пересчитали. 259

zak50 старый анекдот вспомнился: "после сбития американского спутника шпиона российским, американцы врут, что их спутник был не военным, а наши врут что наш был неуправляемым" :) 254

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индийский океан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индийский океан, плесецк (космодром), ввс сша, космос - риа наука