Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/sobaka-1577526902.html
В МЧС рассказали, как быть, если собака набросилась на вашего ребенка
Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин рассказал, что во время... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T03:25
2020-09-21T03:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155946/50/1559465052_0:60:1920:1140_1400x0_80_0_0_79f022ec0db757594726f857e107fc03.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Антон Гладилин рассказал, что во время прогулок с ребенком при встрече с бродячими собаками всегда нужно вставать между малышом и животными, а в случае их нападения использовать перцовый баллончик.Также он добавил, что в случае перемещения на велосипеде отгораживаться от животных нужно именно им. Нельзя вести себя агрессивно по отношению к бездомным собакам. Также, по его словам, не стоит поворачиваться к ним спиной, а также бежать от них – нужно постараться медленно отойти.
МЧС а лучший все же древний способ ОР?АНИЗОАТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЕХ БРОДИЧИХ СОБАК И НЕМЕДЛЕННО !!
23
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155946/50/1559465052_73:0:1780:1280_1400x0_80_0_0_7ebbda34e894f5226aad70ef30a40a18.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

В МЧС рассказали, как быть, если собака набросилась на вашего ребенка

03:25 21.09.2020
4379
© Pixabay / Andr SommerhЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Pixabay / Andr Sommerh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин рассказал, что во время прогулок с ребенком при встрече с бродячими собаками всегда нужно вставать между малышом и животными, а в случае их нападения использовать перцовый баллончик.
"При угрозе нападения со стороны бродячих собак важно находиться между животными и ребенком, отгораживая его от опасности... С собой необходимо иметь средства защиты, например, перцовый баллончик, на случай если нападение неизбежно", - рассказал РИА Новости Гладилин.
Также он добавил, что в случае перемещения на велосипеде отгораживаться от животных нужно именно им. Нельзя вести себя агрессивно по отношению к бездомным собакам. Также, по его словам, не стоит поворачиваться к ним спиной, а также бежать от них – нужно постараться медленно отойти.
91235922
Обсудить7
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
Популярные комментарии
МЧС а лучший все же древний способ ОР?АНИЗОАТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЕХ БРОДИЧИХ СОБАК И НЕМЕДЛЕННО !!
21 сентября, 04:02
Эдуард ЧистяковЭдуард Чистяков
1900103
Рекомендуем
Певица Валерия
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Валерией
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии
Перевод
Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
Виноград
Агроном рассказал о коварстве винограда
Денежные купюры
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
Латвийские шпроты могут запретить в ТС
"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
Сотрудник полиции
В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
В томском отеле рассказали, как сотрудники ФБК попали в номер Навального
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Самый большой флаг Украины в Киеве
Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
Снег на улице в Петрозаводске
В одном из регионов выпал первый снег
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы ограничения для вакцинации от коронавируса
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
10:56Фильм "После. Глава 2" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
10:56В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных поисках на православии
10:55Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
10:55Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Лента новостейМолния