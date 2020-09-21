https://ria.ru/20200921/sobaka-1577526902.html

В МЧС рассказали, как быть, если собака набросилась на вашего ребенка

Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин рассказал, что во время... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T03:25

2020-09-21T03:25

2020-09-21T03:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Антон Гладилин рассказал, что во время прогулок с ребенком при встрече с бродячими собаками всегда нужно вставать между малышом и животными, а в случае их нападения использовать перцовый баллончик.Также он добавил, что в случае перемещения на велосипеде отгораживаться от животных нужно именно им. Нельзя вести себя агрессивно по отношению к бездомным собакам. Также, по его словам, не стоит поворачиваться к ним спиной, а также бежать от них – нужно постараться медленно отойти.

Эдуард Чистяков МЧС а лучший все же древний способ ОР?АНИЗОАТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЕХ БРОДИЧИХ СОБАК И НЕМЕДЛЕННО !! 23

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество