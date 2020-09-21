https://ria.ru/20200921/sobaka-1577526902.html
В МЧС рассказали, как быть, если собака набросилась на вашего ребенка
Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин рассказал, что во время... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T03:25
2020-09-21T03:25
2020-09-21T03:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Антон Гладилин рассказал, что во время прогулок с ребенком при встрече с бродячими собаками всегда нужно вставать между малышом и животными, а в случае их нападения использовать перцовый баллончик.Также он добавил, что в случае перемещения на велосипеде отгораживаться от животных нужно именно им. Нельзя вести себя агрессивно по отношению к бездомным собакам. Также, по его словам, не стоит поворачиваться к ним спиной, а также бежать от них – нужно постараться медленно отойти.
Эдуард Чистяков
МЧС а лучший все же древний способ ОР?АНИЗОАТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЕХ БРОДИЧИХ СОБАК И НЕМЕДЛЕННО !!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество