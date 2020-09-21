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https://ria.ru/20200921/snv-1577544709.html
Рябков оценил шансы на продление ДСНВ
Шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях минимальны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:01
2020-09-21T13:19
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях минимальны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."По моей оценке, шансы на продление ДСНВ минимальны", - сказал дипломат.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
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россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

Рябков оценил шансы на продление ДСНВ

13:01 21.09.2020 (обновлено: 13:19 21.09.2020)
549
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях минимальны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По моей оценке, шансы на продление ДСНВ минимальны", - сказал дипломат.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 12:00
Василий Небензя: Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят
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РоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
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