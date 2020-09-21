https://ria.ru/20200921/snv-1577544709.html

Рябков оценил шансы на продление ДСНВ

Шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях минимальны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:01

2020-09-21T13:01

2020-09-21T13:19

россия

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях минимальны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."По моей оценке, шансы на продление ДСНВ минимальны", - сказал дипломат.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире