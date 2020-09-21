https://ria.ru/20200921/sneg-1577527290.html

В одном из регионов выпал первый снег

Первый снег выпал в понедельник в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T05:25

2020-09-21T05:25

2020-09-21T10:19

россия

екатеринбург

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости.</strong> Первый снег выпал в понедельник в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.Мокрый снег пошел рано утром. Снежинки, касаясь асфальта, тут же таяли. Снежный покров образоваться не успел.По данным Уральского гидрометцентра, ночью в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> были заморозки. В понедельник в городе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура — плюс пять-семь градусов выше нуля.

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екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, екатеринбург, общество