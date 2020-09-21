https://ria.ru/20200921/sneg-1577527290.html
В одном из регионов выпал первый снег
Первый снег выпал в понедельник в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T05:25
2020-09-21T05:25
2020-09-21T10:19
россия
екатеринбург
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости.</strong> Первый снег выпал в понедельник в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.Мокрый снег пошел рано утром. Снежинки, касаясь асфальта, тут же таяли. Снежный покров образоваться не успел.По данным Уральского гидрометцентра, ночью в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> были заморозки. В понедельник в городе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура — плюс пять-семь градусов выше нуля.
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россия
екатеринбург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, общество