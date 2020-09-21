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В одном из регионов выпал первый снег
Первый снег выпал в понедельник в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T05:25
2020-09-21T10:19
россия
екатеринбург
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости.</strong> Первый снег выпал в понедельник в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.Мокрый снег пошел рано утром. Снежинки, касаясь асфальта, тут же таяли. Снежный покров образоваться не успел.По данным Уральского гидрометцентра, ночью в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> были заморозки. В понедельник в городе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура — плюс пять-семь градусов выше нуля.
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россия
екатеринбург
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, екатеринбург, общество

В одном из регионов выпал первый снег

05:25 21.09.2020 (обновлено: 10:19 21.09.2020)
11236
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСнег на улице в Петрозаводске
Снег на улице в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Илья Тимин
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Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Первый снег выпал в понедельник в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Мокрый снег пошел рано утром. Снежинки, касаясь асфальта, тут же таяли. Снежный покров образоваться не успел.
По данным Уральского гидрометцентра, ночью в Екатеринбурге были заморозки. В понедельник в городе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура — плюс пять-семь градусов выше нуля.
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РоссияЕкатеринбургОбщество
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