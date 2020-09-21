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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200921/siriya-1577570771.html
Лавров заявил об окончании противостояния правительства Сирии и оппозиции
Военное противостояние между правительством Сирии и оппозицией закончилось, оставшиеся горячие точки - Идлиб и Заевфратье, где размещены военнослужащие США,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:14
2020-09-21T19:14
война в сирии
сирийские демократические силы
эль-хасаке
исламское государство
дональд трамп
сергей лавров
совет безопасности оон
башар асад
сирия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Военное противостояние между правительством <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и оппозицией закончилось, оставшиеся горячие точки - <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> и Заевфратье, где размещены военнослужащие США, которые объединились с сепаратисткими силами, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По словам Лаврова, он не думает, что те, кто общался с президентом Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башаром Асадом</a> и другими сирийскими политиками, могут сказать, что <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> надеется только на военное разрешение сирийского конфликта."Военное противостояние между правительством страны и оппозицией закончилось. Есть только две горячие точки. Первая – Идлиб, территория которого контролируется группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ), однако сейчас сужается", - сказал Лавров в интервью телеканалу <a href="https://www.alarabiya.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аль-Арабия"</a>.По его словам, боестолкновений между правительством Сирии и оппозицией нет."Вторая (горячая точка) – восточный берег Евфрата, где незаконно размещенные там американские военнослужащие объединились с сепаратистскими силами, безответственно "играют" с курдами. Они привели американскую нефтяную компанию и начали откачивать нефть для их собственных нужд без уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, как это установлено резолюцией 2254 <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>", - отметил министр иностранных дел России.Арабо-курдские формирования "<a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskie_demokraticheskie_sily/" target="_blank" data-auto="true">Сирийские демократические силы</a>", поддерживаемые <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, контролируют ряд территорий в провинциях <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rakka/" target="_blank" data-auto="true">Ракка</a> и <a href="http://ria.ru/location_Deir_ez_Zor_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Дейр-эз-Зор</a>. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не раз публично отзывался о сирийских курдах в позитивном ключе. Пребывание американских военных в Сирии президент объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых идут курдам на борьбу с террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* (запрещена в РФ).<br><br><em>*Террористические организации, запрещенные в России</em>
https://ria.ru/20200920/provokatsiya-1577524527.html
https://ria.ru/20200920/siriya-1577513282.html
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сирийские демократические силы, эль-хасаке, исламское государство, дональд трамп, сергей лавров, совет безопасности оон, башар асад, сирия, сша, в мире

Лавров заявил об окончании противостояния правительства Сирии и оппозиции

19:14 21.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военное противостояние между правительством Сирии и оппозицией закончилось, оставшиеся горячие точки - Идлиб и Заевфратье, где размещены военнослужащие США, которые объединились с сепаратисткими силами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, он не думает, что те, кто общался с президентом Сирии Башаром Асадом и другими сирийскими политиками, могут сказать, что Дамаск надеется только на военное разрешение сирийского конфликта.
"Военное противостояние между правительством страны и оппозицией закончилось. Есть только две горячие точки. Первая – Идлиб, территория которого контролируется группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ), однако сейчас сужается", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
По его словам, боестолкновений между правительством Сирии и оппозицией нет.
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"Вторая (горячая точка) – восточный берег Евфрата, где незаконно размещенные там американские военнослужащие объединились с сепаратистскими силами, безответственно "играют" с курдами. Они привели американскую нефтяную компанию и начали откачивать нефть для их собственных нужд без уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, как это установлено резолюцией 2254 СБ ООН", - отметил министр иностранных дел России.
Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, контролируют ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп не раз публично отзывался о сирийских курдах в позитивном ключе. Пребывание американских военных в Сирии президент объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых идут курдам на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ).

*Террористические организации, запрещенные в России
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Война в СирииСирийские демократические силыЭль-ХасакеИсламское государствоДональд ТрампСергей ЛавровСовет Безопасности ООНБашар АсадСирияСШАВ мире
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