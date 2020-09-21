https://ria.ru/20200921/simonyan-1577542792.html

RT запускает новое шоу, в котором Симоньян ответит на вопросы подписчиков

Телеканал RТ запускает новое шоу, в котором главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян будет отвечать на вопросы подписчиков, сообщается на... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:40

2020-09-21T12:40

2020-09-21T12:40

телеканал rt

маргарита симоньян

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Телеканал RТ запускает новое шоу, в котором главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a> будет отвечать на вопросы подписчиков, сообщается на сайте телеканала."RT запускает новое шоу, в котором на вопросы подписчиков отвечает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Задать видеовопрос можно на сайте <a href="https://chtd.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">chtd.rt.com</a>. Для этого необходимо быть подписанным на YouTube-аккаунты <a href="https://www.youtube.com/channel/UC-tuvwdkGeUG7q_4VkItmIg?reload=9" target="_blank" rel="nofollow noopener">Маргариты Симоньян</a> или <a href="https://www.youtube.com/user/rtrussian" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> на русском не менее 90 дней", - говорится в сообщении.Добавляется, что вопросы к первому выпуску принимаются до 28 сентября. Премьера шоу состоится 1 октября.

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576911950.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, маргарита симоньян, общество