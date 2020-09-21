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RT запускает новое шоу, в котором Симоньян ответит на вопросы подписчиков
Телеканал RТ запускает новое шоу, в котором главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян будет отвечать на вопросы подписчиков, сообщается на... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:40
2020-09-21T12:40
телеканал rt
маргарита симоньян
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Телеканал RТ запускает новое шоу, в котором главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a> будет отвечать на вопросы подписчиков, сообщается на сайте телеканала."RT запускает новое шоу, в котором на вопросы подписчиков отвечает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Задать видеовопрос можно на сайте <a href="https://chtd.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">chtd.rt.com</a>. Для этого необходимо быть подписанным на YouTube-аккаунты <a href="https://www.youtube.com/channel/UC-tuvwdkGeUG7q_4VkItmIg?reload=9" target="_blank" rel="nofollow noopener">Маргариты Симоньян</a> или <a href="https://www.youtube.com/user/rtrussian" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> на русском не менее 90 дней", - говорится в сообщении.Добавляется, что вопросы к первому выпуску принимаются до 28 сентября. Премьера шоу состоится 1 октября.
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РИА Новости
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телеканал rt, маргарита симоньян, общество

RT запускает новое шоу, в котором Симоньян ответит на вопросы подписчиков

12:40 21.09.2020
3222
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян
Главный редактор МИА Россия сегодня и RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Телеканал RТ запускает новое шоу, в котором главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян будет отвечать на вопросы подписчиков, сообщается на сайте телеканала.
"RT запускает новое шоу, в котором на вопросы подписчиков отвечает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Задать видеовопрос можно на сайте chtd.rt.com. Для этого необходимо быть подписанным на YouTube-аккаунты Маргариты Симоньян или RT на русском не менее 90 дней", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вопросы к первому выпуску принимаются до 28 сентября. Премьера шоу состоится 1 октября.
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Телеканал RTМаргарита СимоньянОбщество
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