https://ria.ru/20200921/simferopol-1577537935.html
Для дополнительного водоснабжения Симферополя пробурят новые скважины
Симферополь получит дополнительный объем воды за счет бурения новых артезианских скважин, сообщил генеральный директор республиканского ресурсо-снабжающего... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:33
2020-09-21T11:33
2020-09-21T11:33
симферополь
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополь</a> получит дополнительный объем воды за счет бурения новых артезианских скважин, сообщил генеральный директор республиканского ресурсо-снабжающего предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером."Машины глубокого бурения уже выставлены. Один прокол мы сделали на одной из скважин в районе села Табачное. Заканчиваем второй прокол. Дополнительно будет 10 тысяч кубометров", - сказал Баженов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, реализация проекта займет более месяца. При этом также потребуется прокладка пятикилометрового водовода.Баженов подчеркнул, что за минувшие сутки из водохранилищ было подано 73,7 тысячи кубометров воды и около 51 тысячи – из существующих артезианских скважин.
https://ria.ru/20200918/krym-1577429134.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/krym-1577534597.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Симферополь
получит дополнительный объем воды за счет бурения новых артезианских скважин, сообщил генеральный директор республиканского ресурсо-снабжающего предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.
"Машины глубокого бурения уже выставлены. Один прокол мы сделали на одной из скважин в районе села Табачное. Заканчиваем второй прокол. Дополнительно будет 10 тысяч кубометров", - сказал Баженов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
По его словам, реализация проекта займет более месяца. При этом также потребуется прокладка пятикилометрового водовода.
Баженов подчеркнул, что за минувшие сутки из водохранилищ было подано 73,7 тысячи кубометров воды и около 51 тысячи – из существующих артезианских скважин.