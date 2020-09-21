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https://ria.ru/20200921/simferopol-1577537935.html
Для дополнительного водоснабжения Симферополя пробурят новые скважины
Симферополь получит дополнительный объем воды за счет бурения новых артезианских скважин, сообщил генеральный директор республиканского ресурсо-снабжающего... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:33
2020-09-21T11:33
симферополь
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополь</a> получит дополнительный объем воды за счет бурения новых артезианских скважин, сообщил генеральный директор республиканского ресурсо-снабжающего предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером."Машины глубокого бурения уже выставлены. Один прокол мы сделали на одной из скважин в районе села Табачное. Заканчиваем второй прокол. Дополнительно будет 10 тысяч кубометров", - сказал Баженов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, реализация проекта займет более месяца. При этом также потребуется прокладка пятикилометрового водовода.Баженов подчеркнул, что за минувшие сутки из водохранилищ было подано 73,7 тысячи кубометров воды и около 51 тысячи – из существующих артезианских скважин.
https://ria.ru/20200918/krym-1577429134.html
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симферополь, республика крым, общество

Для дополнительного водоснабжения Симферополя пробурят новые скважины

11:33 21.09.2020
2125
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖитель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Симферополь получит дополнительный объем воды за счет бурения новых артезианских скважин, сообщил генеральный директор республиканского ресурсо-снабжающего предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.
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18 сентября, 11:06
В Симферополе развернули волонтерский штаб по доставке воды
"Машины глубокого бурения уже выставлены. Один прокол мы сделали на одной из скважин в районе села Табачное. Заканчиваем второй прокол. Дополнительно будет 10 тысяч кубометров", - сказал Баженов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
По его словам, реализация проекта займет более месяца. При этом также потребуется прокладка пятикилометрового водовода.
Баженов подчеркнул, что за минувшие сутки из водохранилищ было подано 73,7 тысячи кубометров воды и около 51 тысячи – из существующих артезианских скважин.
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 10:50
В Крыму попросили ООН разобраться с водной блокадой полуострова
4762012
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