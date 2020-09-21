https://ria.ru/20200921/shkoly-1577551254.html

В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в школах

Эпидемиологическая ситуация в школах спокойная, вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях в РФ нет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:46

2020-09-21T14:46

2020-09-21T15:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Эпидемиологическая ситуация в школах спокойная, вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях в РФ нет, заявил глава Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях спокойная... Есть точечные заболевания", - сказал Кравцов на церемонии закрытия и подведении итогов финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2020.Министр отметил, что в таких случаях классы или школы переходят на другой режим работы, но их общее число составляет 0,1%."Каких-то вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях нет... Ситуация спокойная", - добавил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577548428.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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