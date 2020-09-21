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В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в школах
Эпидемиологическая ситуация в школах спокойная, вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях в РФ нет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:46
2020-09-21T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Эпидемиологическая ситуация в школах спокойная, вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях в РФ нет, заявил глава Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях спокойная... Есть точечные заболевания", - сказал Кравцов на церемонии закрытия и подведении итогов финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2020.Министр отметил, что в таких случаях классы или школы переходят на другой режим работы, но их общее число составляет 0,1%."Каких-то вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях нет... Ситуация спокойная", - добавил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество

В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в школах

14:46 21.09.2020 (обновлено: 15:04 21.09.2020)
11680
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе
Ученики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в школах спокойная, вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях в РФ нет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях спокойная... Есть точечные заболевания", - сказал Кравцов на церемонии закрытия и подведении итогов финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2020.
Министр отметил, что в таких случаях классы или школы переходят на другой режим работы, но их общее число составляет 0,1%.
"Каких-то вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях нет... Ситуация спокойная", - добавил министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Сотрудница полиции в защитной маске на входе в здание Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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