https://ria.ru/20200921/shestun-1577559160.html

Шестуна отстранили от участия в процессе по его делу, сообщила его жена

Судья Подольского городского суда Подмосковья отстранила экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна от участия в процессе до окончания прений сторон по... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:29

2020-09-21T16:29

2020-09-21T16:29

александр шестун

генеральная прокуратура рф

московская область (подмосковье)

серпуховский район

подольск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Судья Подольского городского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> отстранила экс-главу <a href="http://ria.ru/location_Serpukhovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Серпуховского района</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-shestun/" target="_blank" data-auto="true">Александра Шестуна</a> от участия в процессе до окончания прений сторон по его делу, сообщила РИА Новости супруга бывшего чиновника Юлия Шестун.Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Шестуна проходит в <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a> с марта. Содержащийся в СИЗО подсудимый более месяца держит голодовку. Так, по словам его родственников, Шестун протестует против "пыточного графика заседаний и отсутствия возможности готовиться к защите"."С прошлой пятницы он объявил сухую голодовку. Сегодня он уже во второй раз не смог выйти из камеры в конвойном помещении, однако судья приказала принести его на стуле, что и произошло. Когда Александр попросил исполнить его законные требования, прокурор Сухова заявила, что его требования - это злоупотребление правами, после чего попросила удалить Шестуна из зала суда до окончания судебного заседания. Судья согласилась с прокурором, постановив удалить Шестуна до окончания прений сторон", - рассказала собеседница агентства.По словам Юлии Шестун, судом еще не опрошена и треть заявленных свидетелей по делу, а значит, "в ближайшие месяцы дело будет рассматриваться без участия Шестуна".Адвокат бывшего чиновника Людмила Сметанина пояснила агентству, что Шестуна отстранили от процесса "до устранения причин удаления"."О каких именно причинах удаления идет речь, судья не разъяснила. Удаление Шестуна из зала суда в условиях отсутствия каких-либо нарушений с его стороны порядка в суде существенно нарушает его право на защиту, лишает его возможности допрашивать показывающих против него свидетелей, давать показания, участвовать в исследовании доказательств. Защита обязательно будет его обжаловать это постановление", - подчеркнула защитница.Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.По версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.По искам <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился в 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно кормить Шестуна.

https://ria.ru/20200810/1575600904.html

https://ria.ru/20200109/1563225953.html

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московская область (подмосковье)

серпуховский район

подольск

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александр шестун, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), серпуховский район, подольск, происшествия