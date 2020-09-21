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https://ria.ru/20200921/serial-1577535386.html
На телеканале "Россия" выходит сериал об эпидемии "Закрытый сезон"
С понедельника в 21:20 на телеканале "Россия" начинается показ остросюжетного сериала "Закрытый сезон". Действие в мелодраме происходит во время эпидемии,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:15
2020-09-21T12:15
культура
коронавирус в россии
кино и сериалы
новости культуры
черное море
москва
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>С понедельника в 21:20 на телеканале "Россия" начинается показ остросюжетного сериала "Закрытый сезон". Действие в мелодраме происходит во время эпидемии, возникшей в маленьком курортном городе Светломорске на берегу Черного моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.Размеренная жизнь местных жителей и отдыхающих на черноморском побережье внезапно прерывается из-за череды необъяснимых смертей, вызванных странной болезнью. Врачи не в силах установить ее причину, поэтому вызывают из Москвы опытного эпидемиолога Евгения Левина (Кирилл Гребенщиков). Ему предстоит разыскать нулевого пациента и не допустить распространения заражения. Для этого врач требует закрыть город, с чем не согласно население и самый влиятельный человек в городе Глеб Валентинович (Петр Баранчеев). В пресс-службе отмечают, что сериал "Закрытый сезон" снимали осенью прошлого года, когда о коронавирусе еще никто не слышал. Создатели этого проекта буквально предугадали начавшуюся пандемию COVID-19. Вместе с Кириллом Гребенщиковым и Петром Баранчеевым в "Закрытом сезоне" также снялись: Дарья Урсуляк, Максим Битюков, Нелли Уварова, Марина Доможирова, Юлия Яблонская, Артем Осипов, Зураб Миминошвили, Тимур Базинский, Сергей Козик, Елена Оболенская-Белевич, Дарья Шевчук, Артем Мельничук и другие.
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коронавирус в россии, кино и сериалы, новости культуры, черное море, москва

На телеканале "Россия" выходит сериал об эпидемии "Закрытый сезон"

12:15 21.09.2020
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© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из сериала "Закрытый сезон"
Кадр из сериала Закрытый сезон - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. С понедельника в 21:20 на телеканале "Россия" начинается показ остросюжетного сериала "Закрытый сезон". Действие в мелодраме происходит во время эпидемии, возникшей в маленьком курортном городе Светломорске на берегу Черного моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
Размеренная жизнь местных жителей и отдыхающих на черноморском побережье внезапно прерывается из-за череды необъяснимых смертей, вызванных странной болезнью. Врачи не в силах установить ее причину, поэтому вызывают из Москвы опытного эпидемиолога Евгения Левина (Кирилл Гребенщиков).
Ему предстоит разыскать нулевого пациента и не допустить распространения заражения. Для этого врач требует закрыть город, с чем не согласно население и самый влиятельный человек в городе Глеб Валентинович (Петр Баранчеев).
"В Левине есть то, что меня всегда привлекает в персонаже: у него интересная профессия и интеллект. Врач-эпидемиолог, преданный своей работе. Сила его – в абсолютной убежденности в своей правоте, и в этом же его слабость. В каждый момент он может совершить ошибку и пожертвовать тем, что ему дорого. И, конечно, противостояние двух главных персонажей, Евгения и Глеба – очень интересный конфликт. Оба сильные люди, за каждым – своя правда, – приводят слова Кирилла Гребенщикова в пресс-службе.
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из сериала "Закрытый сезон"
Кадр из сериала Закрытый сезон
1 из 3
Кадр из сериала "Закрытый сезон"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv

Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

Кадр из сериала Закрытый сезон
2 из 3

Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv

Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

Кадр из сериала Закрытый сезон
3 из 3

Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
1 из 3
Кадр из сериала "Закрытый сезон"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
2 из 3

Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
3 из 3

Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv

"Мой герой Глеб – теневой хозяин города, явно умеет обходить закон, авторитет, которого в этом городе боятся все. Не зря его команда при нем умолкает. Но он человек, и в нем есть неравнодушие к людям. Когда к нему приходит понимание, что происходит, он не бежит от карантина, как крыса с корабля. В нем есть какая-то романтическая струна, для него жена Катя – свет иной жизни, высокой и недоступной. В общем, интересно все разворачивается на фоне охоты за вирусом, которая сама по себе – чистый медицинский детектив", – цитируют Петра Баранчеева.

В пресс-службе отмечают, что сериал "Закрытый сезон" снимали осенью прошлого года, когда о коронавирусе еще никто не слышал. Создатели этого проекта буквально предугадали начавшуюся пандемию COVID-19.
"Бывают такие мистические вещи, когда ты что-то напишешь, и это реализуется, – рассказала автор сценария Алена Званцова. – Любая эпидемия – это экстремальные обстоятельства, которые заставляют что-то переосмысливать в своей жизни".
Вместе с Кириллом Гребенщиковым и Петром Баранчеевым в "Закрытом сезоне" также снялись: Дарья Урсуляк, Максим Битюков, Нелли Уварова, Марина Доможирова, Юлия Яблонская, Артем Осипов, Зураб Миминошвили, Тимур Базинский, Сергей Козик, Елена Оболенская-Белевич, Дарья Шевчук, Артем Мельничук и другие.
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КультураКоронавирус в РоссииКино и сериалыНовости культурыЧерное мореМосква
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