https://ria.ru/20200921/serial-1577535386.html

На телеканале "Россия" выходит сериал об эпидемии "Закрытый сезон"

С понедельника в 21:20 на телеканале "Россия" начинается показ остросюжетного сериала "Закрытый сезон". Действие в мелодраме происходит во время эпидемии,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:15

2020-09-21T12:15

2020-09-21T12:15

культура

коронавирус в россии

кино и сериалы

новости культуры

черное море

москва

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>С понедельника в 21:20 на телеканале "Россия" начинается показ остросюжетного сериала "Закрытый сезон". Действие в мелодраме происходит во время эпидемии, возникшей в маленьком курортном городе Светломорске на берегу Черного моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.Размеренная жизнь местных жителей и отдыхающих на черноморском побережье внезапно прерывается из-за череды необъяснимых смертей, вызванных странной болезнью. Врачи не в силах установить ее причину, поэтому вызывают из Москвы опытного эпидемиолога Евгения Левина (Кирилл Гребенщиков). Ему предстоит разыскать нулевого пациента и не допустить распространения заражения. Для этого врач требует закрыть город, с чем не согласно население и самый влиятельный человек в городе Глеб Валентинович (Петр Баранчеев). В пресс-службе отмечают, что сериал "Закрытый сезон" снимали осенью прошлого года, когда о коронавирусе еще никто не слышал. Создатели этого проекта буквально предугадали начавшуюся пандемию COVID-19. Вместе с Кириллом Гребенщиковым и Петром Баранчеевым в "Закрытом сезоне" также снялись: Дарья Урсуляк, Максим Битюков, Нелли Уварова, Марина Доможирова, Юлия Яблонская, Артем Осипов, Зураб Миминошвили, Тимур Базинский, Сергей Козик, Елена Оболенская-Белевич, Дарья Шевчук, Артем Мельничук и другие.

https://ria.ru/20200512/1571282820.html

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москва

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коронавирус в россии, кино и сериалы, новости культуры, черное море, москва