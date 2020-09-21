https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html
Сретенская семинария переходит на дистанционное обучение из-за COVID-19
Одно из ведущих образовательных учреждений РПЦ – Сретенская духовная семинария в Москве – переходит на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:45
2020-09-21T15:45
2020-09-21T15:45
религия и мировоззрение
религия
telegram (приложение)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149508/10/1495081040_0:164:3057:1884_1400x0_80_0_0_71f64f2ee1c4f663ef56663731375792.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Одно из ведущих образовательных учреждений РПЦ – Сретенская духовная семинария в Москве – переходит на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов подозревают коронавирус, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, опубликованном в Telegram-канале группы в понедельник."22 сентября Сретенская духовная семинария переходит на дистанционное обучение. Руководство семинарии приняло такое решение, так как у некоторых студентов обнаружили признаки заболевания коронавирусом", - сказано в сообщении.В РПЦ уточнили, что 19 сентября несколько студентов обратились в медицинскую службу с жалобой на здоровье, "они немедленно сдали анализ на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию"."Студентам, не имеющим симптомы никаких заболеваний, было предложено по желанию покинуть семинарию до момента снятия ограничительных мер в духовной школе. Учебный процесс в семинарии в полном объеме продолжается в дистанционном формате", - подытожили в рабочей группе.
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149508/10/1495081040_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_fa4bd8511beffc7dc1f8c18731b6f4e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одно из ведущих образовательных учреждений РПЦ – Сретенская духовная семинария в Москве – переходит на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов подозревают коронавирус, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, опубликованном в Telegram-канале группы в понедельник.
"22 сентября Сретенская духовная семинария переходит на дистанционное обучение. Руководство семинарии приняло такое решение, так как у некоторых студентов обнаружили признаки заболевания коронавирусом", - сказано в сообщении.
В РПЦ уточнили, что 19 сентября несколько студентов обратились в медицинскую службу с жалобой на здоровье, "они немедленно сдали анализ на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию".
"Студентам, не имеющим симптомы никаких заболеваний, было предложено по желанию покинуть семинарию до момента снятия ограничительных мер в духовной школе. Учебный процесс в семинарии в полном объеме продолжается в дистанционном формате", - подытожили в рабочей группе.