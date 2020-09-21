https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html

Сретенская семинария переходит на дистанционное обучение из-за COVID-19

Одно из ведущих образовательных учреждений РПЦ – Сретенская духовная семинария в Москве – переходит на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:45

2020-09-21T15:45

2020-09-21T15:45

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Одно из ведущих образовательных учреждений РПЦ – Сретенская духовная семинария в Москве – переходит на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов подозревают коронавирус, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, опубликованном в Telegram-канале группы в понедельник."22 сентября Сретенская духовная семинария переходит на дистанционное обучение. Руководство семинарии приняло такое решение, так как у некоторых студентов обнаружили признаки заболевания коронавирусом", - сказано в сообщении.В РПЦ уточнили, что 19 сентября несколько студентов обратились в медицинскую службу с жалобой на здоровье, "они немедленно сдали анализ на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию"."Студентам, не имеющим симптомы никаких заболеваний, было предложено по желанию покинуть семинарию до момента снятия ограничительных мер в духовной школе. Учебный процесс в семинарии в полном объеме продолжается в дистанционном формате", - подытожили в рабочей группе.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество