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https://ria.ru/20200921/sarkofagi-1577531601.html
В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Министерство туризма и древностей Египта объявило в воскресенье о том, что в древнем некрополе в Саккаре найдены еще 14 саркофагов в дополнение к 13-и,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:07
2020-09-21T10:07
риа наука
археология
открытия - риа наука
юнеско
египет
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Министерство туризма и древностей <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египта</a> <a href="https://www.facebook.com/moantiquities/posts/3418995644812728" target="_blank" rel="nofollow noopener">объявило</a> в воскресенье о том, что в древнем некрополе в Саккаре найдены еще 14 саркофагов в дополнение к 13-и, обнаруженным за неделю до этого. Возраст артефактов оценивается в 2500 лет.Обширный некрополь Саккара расположен в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид <a href="http://ria.ru/location_Al_Jizah/" target="_blank" data-auto="true">Гизы</a>. Он является частью древнего города <a href="http://ria.ru/location_Memphis/" target="_blank" data-auto="true">Мемфиса</a>, внесенного в список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>. Рядом находится колоссальная ступенчатая пирамида Джосера.По сообщению ученых, деревянные саркофаги не открывались с момента захоронения. На их поверхности прекрасно сохранились изящные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи.На странице министерства сообщается, что работы будут продолжены, и ученые надеются в ближайшее время обнаружить новые объекты. Египетское правительство сейчас всячески поощряет археологические открытия по всей стране, чтобы возродить туризм, который пострадал от ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20190725/1556860971.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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археология, открытия - риа наука, юнеско, египет

В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет

10:07 21.09.2020
926
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities of EgyptАрхеологи обнаружили в Саккаре еще 14 саркофагов
Археологи обнаружили в Саккаре еще 14 саркофагов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило в воскресенье о том, что в древнем некрополе в Саккаре найдены еще 14 саркофагов в дополнение к 13-и, обнаруженным за неделю до этого. Возраст артефактов оценивается в 2500 лет.
Обширный некрополь Саккара расположен в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид Гизы. Он является частью древнего города Мемфиса, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом находится колоссальная ступенчатая пирамида Джосера.
По сообщению ученых, деревянные саркофаги не открывались с момента захоронения. На их поверхности прекрасно сохранились изящные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи.
На странице министерства сообщается, что работы будут продолжены, и ученые надеются в ближайшее время обнаружить новые объекты.
Египетское правительство сейчас всячески поощряет археологические открытия по всей стране, чтобы возродить туризм, который пострадал от ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса.
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре - РИА Новости, 1920, 25.07.2019
25 июля 2019, 10:47РИА Наука
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
2622001
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РИА НаукаАрхеологияОткрытия - РИА НаукаЮНЕСКОЕгипет
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