https://ria.ru/20200921/sarkofagi-1577531601.html

В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет

Министерство туризма и древностей Египта объявило в воскресенье о том, что в древнем некрополе в Саккаре найдены еще 14 саркофагов в дополнение к 13-и,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:07

2020-09-21T10:07

2020-09-21T10:07

риа наука

археология

открытия - риа наука

юнеско

египет

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Министерство туризма и древностей <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египта</a> <a href="https://www.facebook.com/moantiquities/posts/3418995644812728" target="_blank" rel="nofollow noopener">объявило</a> в воскресенье о том, что в древнем некрополе в Саккаре найдены еще 14 саркофагов в дополнение к 13-и, обнаруженным за неделю до этого. Возраст артефактов оценивается в 2500 лет.Обширный некрополь Саккара расположен в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид <a href="http://ria.ru/location_Al_Jizah/" target="_blank" data-auto="true">Гизы</a>. Он является частью древнего города <a href="http://ria.ru/location_Memphis/" target="_blank" data-auto="true">Мемфиса</a>, внесенного в список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>. Рядом находится колоссальная ступенчатая пирамида Джосера.По сообщению ученых, деревянные саркофаги не открывались с момента захоронения. На их поверхности прекрасно сохранились изящные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи.На странице министерства сообщается, что работы будут продолжены, и ученые надеются в ближайшее время обнаружить новые объекты. Египетское правительство сейчас всячески поощряет археологические открытия по всей стране, чтобы возродить туризм, который пострадал от ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20190725/1556860971.html

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египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, открытия - риа наука, юнеско, египет