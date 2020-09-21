Костюмированный парад и трюки на воде: яркий старт "Московской акватории"
Новый для российской столицы фестиваль состоялся в субботу.
Новый для российской столицы фестиваль состоялся в субботу.
Участие в нем приняли больше трех с половиной тысяч человек.
Участие в нем приняли больше трех с половиной тысяч человек.
Главным событием стал костюмированный SUP-парад.
Главным событием стал костюмированный SUP-парад.
Парад стартовал в самом центре города — на Болотной набережной.
Парад стартовал в самом центре города — на Болотной набережной.
Участники преодолели маршрут протяженностью 4,5 километра.
Участники преодолели маршрут протяженностью 4,5 километра.
Более тысячи человек в ярких нарядах прошли на бордах от причала "Третьяковский" до памятника "Петру на Стрелке" и обратно.
Более тысячи человек в ярких нарядах прошли на бордах от причала "Третьяковский" до памятника "Петру на Стрелке" и обратно.
Зрители и участники фестиваля "Московская акватория".
Зрители и участники фестиваля "Московская акватория".
Самых креативных участников ждали награды за лучший костюм.
Самых креативных участников ждали награды за лучший костюм.
В программе фестиваля были соревнования по сапсерфингу для профессионалов и любителей.
В программе фестиваля были соревнования по сапсерфингу для профессионалов и любителей.
В профессиональных гонках участвовали 40 спортсменов, в любительских — 100.
В профессиональных гонках участвовали 40 спортсменов, в любительских — 100.
Певец Олег Газманов с супругой Мариной на "Московской акватории".
Певец Олег Газманов с супругой Мариной на "Московской акватории".
Флайбордисты и аквабайкеры устроили для зрителей показательные выступления на воде.
Флайбордисты и аквабайкеры устроили для зрителей показательные выступления на воде.
Фестиваль "Московская акватория" может стать ежегодным.
Фестиваль "Московская акватория" может стать ежегодным.