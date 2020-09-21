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Костюмированный парад и трюки на воде: яркий старт "Московской акватории"
В российской столице впервые провели фестиваль водных видов спорта "Московская акватория" с профессиональными и любительскими гонками и зрелищным парадом... РИА Новости, 21.09.2020
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москва
фото
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В российской столице впервые провели фестиваль водных видов спорта "Московская акватория" с профессиональными и любительскими гонками и зрелищным парадом. Захватывающие выступления на воде — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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353
60
москва, фото, фото

Костюмированный парад и трюки на воде: яркий старт "Московской акватории"

16:59 21.09.2020
736
Читать ria.ru в
В российской столице впервые провели фестиваль водных видов спорта "Московская акватория" с профессиональными и любительскими гонками и зрелищным парадом. Захватывающие выступления на воде — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Новый для российской столицы фестиваль состоялся в субботу.

Участники фестиваля Московская акватория в Москве
1 из 13

Новый для российской столицы фестиваль состоялся в субботу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Участие в нем приняли больше трех с половиной тысяч человек.

Участники фестиваля Московская акватория
2 из 13

Участие в нем приняли больше трех с половиной тысяч человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Главным событием стал костюмированный SUP-парад.

Участники фестиваля Московская акватория в Москве
3 из 13

Главным событием стал костюмированный SUP-парад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Парад стартовал в самом центре города — на Болотной набережной.

Участники фестиваля Московская акватория в Москве
4 из 13

Парад стартовал в самом центре города — на Болотной набережной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Участники преодолели маршрут протяженностью 4,5 километра.

Участник фестиваля Московская акватория в Москве
5 из 13

Участники преодолели маршрут протяженностью 4,5 километра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Более тысячи человек в ярких нарядах прошли на бордах от причала "Третьяковский" до памятника "Петру на Стрелке" и обратно.

Участники фестиваля Московская акватория в Москве
6 из 13

Более тысячи человек в ярких нарядах прошли на бордах от причала "Третьяковский" до памятника "Петру на Стрелке" и обратно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зрители и участники фестиваля "Московская акватория".

Зрители и участники фестиваля Московская акватория в Москве
7 из 13

Зрители и участники фестиваля "Московская акватория".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Самых креативных участников ждали награды за лучший костюм.

Участники фестиваля Московская акватория в Москве
8 из 13

Самых креативных участников ждали награды за лучший костюм.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В программе фестиваля были соревнования по сапсерфингу для профессионалов и любителей.

Участники фестиваля Московская акватория в Москве
9 из 13

В программе фестиваля были соревнования по сапсерфингу для профессионалов и любителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В профессиональных гонках участвовали 40 спортсменов, в любительских — 100.

Участники фестиваля Московская акватория
10 из 13

В профессиональных гонках участвовали 40 спортсменов, в любительских — 100.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Певец Олег Газманов с супругой Мариной на "Московской акватории".

Певец Олег Газманов с супругой Мариной на фестивале Московская акватория в Москве.
11 из 13

Певец Олег Газманов с супругой Мариной на "Московской акватории".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Флайбордисты и аквабайкеры устроили для зрителей показательные выступления на воде.

Флайбордисты на фестивале Московская акватория в Москве
12 из 13

Флайбордисты и аквабайкеры устроили для зрителей показательные выступления на воде.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Московская акватория" может стать ежегодным.

Участник фестиваля Московская акватория
13 из 13

Фестиваль "Московская акватория" может стать ежегодным.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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МоскваФото
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