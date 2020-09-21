https://ria.ru/20200921/sapserfing-1577542243.html

Костюмированный парад и трюки на воде: яркий старт "Московской акватории"

В российской столице впервые провели фестиваль водных видов спорта "Московская акватория" с профессиональными и любительскими гонками и зрелищным парадом... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:59

2020-09-21T16:59

2020-09-21T16:59

москва

фото

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В российской столице впервые провели фестиваль водных видов спорта "Московская акватория" с профессиональными и любительскими гонками и зрелищным парадом. Захватывающие выступления на воде — в фотоленте Ria.ru.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, фото, фото