https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577571100.html

Лавров назвал санкции США за сотрудничество с Ираном нелегальными

Будет неудивительным, если Вашингтон начнет угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном, но возможные новые рестрикции будут незаконными и нелегальными,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:20

2020-09-21T19:20

2020-09-21T19:20

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

дональд трамп

сергей лавров

совет безопасности оон

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Будет неудивительным, если Вашингтон начнет угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>, но возможные новые рестрикции будут незаконными и нелегальными, заявил в понедельник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> 19 сентября заявил, что санкции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США."Я не буду удивлен, если они (США - ред.) продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру, и иногда абсолютно без причин",- заявил Лавров в интервью телеканалу <a href="https://www.alarabiya.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аль-Арабия"</a>."Не знаю, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям. У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны",- добавил Лавров, отвечая на вопрос, готовы ли российские компании противостоять возможным новым американским санкциям.Жалоба на "неисполнение" Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) была передана США председателю Совбеза ООН в августе. По мнению Вашингтона, этот шаг запускал так называемый механизм snap back (возвращения) санкций против Тегерана, который был заложен в резолюции 2231 СБ ООН. В ходе двух голосований в Совбезе против намерений США выступило подавляющее большинство его членов. Участники СВПД - Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия - настаивают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участником соглашения. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе.Между тем накануне СМИ сообщили, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> намерен издать исполнительный указ, который позволит ему вводить санкции в отношении тех, кто нарушает эмбарго на поставку оружия Ирану.По данным агентства Рейтер, США уже 21 сентября введут санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.

https://ria.ru/20200921/maduro-1577568166.html

https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577567090.html

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иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, дональд трамп, сергей лавров, совет безопасности оон, иран, сша, в мире