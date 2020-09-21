Лавров назвал санкции США за сотрудничество с Ираном нелегальными
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Будет неудивительным, если Вашингтон начнет угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном, но возможные новые рестрикции будут незаконными и нелегальными, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Госсекретарь США Майк Помпео 19 сентября заявил, что санкции СБ ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
"Я не буду удивлен, если они (США - ред.) продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру, и иногда абсолютно без причин",- заявил Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
"Не знаю, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям. У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны",- добавил Лавров, отвечая на вопрос, готовы ли российские компании противостоять возможным новым американским санкциям.
Жалоба на "неисполнение" Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) была передана США председателю Совбеза ООН в августе. По мнению Вашингтона, этот шаг запускал так называемый механизм snap back (возвращения) санкций против Тегерана, который был заложен в резолюции 2231 СБ ООН. В ходе двух голосований в Совбезе против намерений США выступило подавляющее большинство его членов. Участники СВПД - Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия - настаивают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участником соглашения. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе.
Между тем накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен издать исполнительный указ, который позволит ему вводить санкции в отношении тех, кто нарушает эмбарго на поставку оружия Ирану.
По данным агентства Рейтер, США уже 21 сентября введут санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.
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