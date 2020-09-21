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https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577571100.html
Лавров назвал санкции США за сотрудничество с Ираном нелегальными
Будет неудивительным, если Вашингтон начнет угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном, но возможные новые рестрикции будут незаконными и нелегальными,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:20
2020-09-21T19:20
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
дональд трамп
сергей лавров
совет безопасности оон
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Будет неудивительным, если Вашингтон начнет угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>, но возможные новые рестрикции будут незаконными и нелегальными, заявил в понедельник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> 19 сентября заявил, что санкции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США."Я не буду удивлен, если они (США - ред.) продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру, и иногда абсолютно без причин",- заявил Лавров в интервью телеканалу <a href="https://www.alarabiya.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аль-Арабия"</a>."Не знаю, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям. У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны",- добавил Лавров, отвечая на вопрос, готовы ли российские компании противостоять возможным новым американским санкциям.Жалоба на "неисполнение" Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) была передана США председателю Совбеза ООН в августе. По мнению Вашингтона, этот шаг запускал так называемый механизм snap back (возвращения) санкций против Тегерана, который был заложен в резолюции 2231 СБ ООН. В ходе двух голосований в Совбезе против намерений США выступило подавляющее большинство его членов. Участники СВПД - Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия - настаивают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участником соглашения. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе.Между тем накануне СМИ сообщили, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> намерен издать исполнительный указ, который позволит ему вводить санкции в отношении тех, кто нарушает эмбарго на поставку оружия Ирану.По данным агентства Рейтер, США уже 21 сентября введут санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.
https://ria.ru/20200921/maduro-1577568166.html
https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577567090.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, дональд трамп, сергей лавров, совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Лавров назвал санкции США за сотрудничество с Ираном нелегальными

19:20 21.09.2020
1604
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Будет неудивительным, если Вашингтон начнет угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном, но возможные новые рестрикции будут незаконными и нелегальными, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Госсекретарь США Майк Помпео 19 сентября заявил, что санкции СБ ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
"Я не буду удивлен, если они (США - ред.) продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру, и иногда абсолютно без причин",- заявил Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
"Не знаю, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям. У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны",- добавил Лавров, отвечая на вопрос, готовы ли российские компании противостоять возможным новым американским санкциям.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 18:27Попытка госпереворота в Венесуэле
США ввели санкции против Мадуро
Жалоба на "неисполнение" Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) была передана США председателю Совбеза ООН в августе. По мнению Вашингтона, этот шаг запускал так называемый механизм snap back (возвращения) санкций против Тегерана, который был заложен в резолюции 2231 СБ ООН. В ходе двух голосований в Совбезе против намерений США выступило подавляющее большинство его членов. Участники СВПД - Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия - настаивают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участником соглашения. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе.
Между тем накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен издать исполнительный указ, который позволит ему вводить санкции в отношении тех, кто нарушает эмбарго на поставку оружия Ирану.
По данным агентства Рейтер, США уже 21 сентября введут санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 18:13
США ввели санкции против минобороны Ирана
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровСовет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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