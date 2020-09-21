https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577570994.html
Лавров заявил, что практика санкций заразительна
Американская практика санкций стала заразительной, Евросоюз все больше "увлекается" такими приемами США, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:18
2020-09-21T19:18
2020-09-21T19:18
сергей лавров
евросоюз
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Американская практика санкций стала заразительной, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> все больше "увлекается" такими приемами <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил в понедельник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."К сожалению, такая практика заразительна. Европейский союз все больше и больше "увлекается" такими же приемами, которые США применяют последние десять лет", - сказал Лавров в интервью телеканалу <a href="https://www.alarabiya.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аль-Арабия"</a>.Он добавил, что "привычки беспричинно вводить санкции появились до того, как текущая администрация начала свою работу".
https://ria.ru/20200921/maduro-1577568166.html
2
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, евросоюз, сша, в мире