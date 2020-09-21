https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577569746.html

Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран и из этой... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:51

2020-09-21T18:51

2020-09-21T19:05

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

совет безопасности оон

евросоюз

роберт о'брайен

ближний восток

дональд трамп

оон

иран

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран и из этой страны, сообщил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.Он подчеркнул, что указ Трампа запрещает как продажу оружия <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ираном</a>, так и экспорт оружия в эту страну."В отличие от <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>, США не позволят Ирану еще больше быть импортером и экспортером баллистических ракет и других продвинутых оружейных систем на Ближнем Востоке и в мире", - сказал он.По его словам, администрация Трампа также вводит санкции и ограничения экспортного контроля в отношении 27 организаций и физических лиц, связанных с иранской программой разработки ядерного оружия.Госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> в субботу заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.В августе Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в субботу.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577567090.html

https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577518770.html

goldmikron Ирану очень нужна гражданская техника, особенно самолеты для внутренних рейсов. Вообще очень много экономической выгоды упущено из-за израильского лобби в России. 14

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ближний восток

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, роберт о'брайен, ближний восток, дональд трамп, оон, иран, сша, в мире