Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран
18:51 21.09.2020 (обновлено: 19:05 21.09.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран и из этой страны, сообщил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Президент буквально несколько мгновений назад сегодня подписал в Овальном кабинете указ о введении жестких экономических санкций в отношении тех стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам, продажам или передаче неядерного оружия в Исламскую Республику Иран", - сказал О'Брайан.
Он подчеркнул, что указ Трампа запрещает как продажу оружия Ираном, так и экспорт оружия в эту страну.
"В отличие от ООН, США не позволят Ирану еще больше быть импортером и экспортером баллистических ракет и других продвинутых оружейных систем на Ближнем Востоке и в мире", - сказал он.
По его словам, администрация Трампа также вводит санкции и ограничения экспортного контроля в отношении 27 организаций и физических лиц, связанных с иранской программой разработки ядерного оружия.
Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
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В августе Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в субботу.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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