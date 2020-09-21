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https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577567090.html
США ввели санкции против минобороны Ирана
США вводят санкции против минобороны Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:13
2020-09-21T19:22
министерство обороны ирана
майк помпео
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вводят санкции против минобороны Ирана, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.Он сообщил, что президент США подписал указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана."Сегодня я предпринимаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС (Ирана)", - сказал Помпео.Он также сообщил, что санкции вводятся против Организации оборонной индустрии Ирана и ее руководителя."Наши действия сегодня - это предупреждение, которое должны услышать во всем мире: неважно, кто вы, если вы нарушите оружейное эмбарго ООН против Ирана, вы рискуете оказаться под санкциями", - добавил Помпео.Кроме того, санкции госдепартамента и минфина вводятся в отношении трех организаций и шести человек, связанных с Организацией по атомной энергии Ирана.Помпео в субботу заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.В августе Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в субботу.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577570994.html
https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577537032.html
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иран
сша
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министерство обороны ирана, майк помпео, иран, сша, в мире

США ввели санкции против минобороны Ирана

18:13 21.09.2020 (обновлено: 19:22 21.09.2020)
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© REUTERS / Ashley Landis/Pool Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. США вводят санкции против минобороны Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он сообщил, что президент США подписал указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.
"Сегодня я предпринимаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС (Ирана)", - сказал Помпео.
Он также сообщил, что санкции вводятся против Организации оборонной индустрии Ирана и ее руководителя.
"Наши действия сегодня - это предупреждение, которое должны услышать во всем мире: неважно, кто вы, если вы нарушите оружейное эмбарго ООН против Ирана, вы рискуете оказаться под санкциями", - добавил Помпео.
Кроме того, санкции госдепартамента и минфина вводятся в отношении трех организаций и шести человек, связанных с Организацией по атомной энергии Ирана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 19:18
Лавров заявил, что практика санкций заразительна
Помпео в субботу заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
В августе Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в субботу.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 11:22
Односторонние санкции США против Ирана будут незаконными, заявил Небензя
4700640
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Министерство обороны ИранаМайк ПомпеоИранСШАВ мире
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