https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577567090.html

США ввели санкции против минобороны Ирана

США вводят санкции против минобороны Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:13

2020-09-21T18:13

2020-09-21T19:22

министерство обороны ирана

майк помпео

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вводят санкции против минобороны Ирана, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.Он сообщил, что президент США подписал указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана."Сегодня я предпринимаю первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС (Ирана)", - сказал Помпео.Он также сообщил, что санкции вводятся против Организации оборонной индустрии Ирана и ее руководителя."Наши действия сегодня - это предупреждение, которое должны услышать во всем мире: неважно, кто вы, если вы нарушите оружейное эмбарго ООН против Ирана, вы рискуете оказаться под санкциями", - добавил Помпео.Кроме того, санкции госдепартамента и минфина вводятся в отношении трех организаций и шести человек, связанных с Организацией по атомной энергии Ирана.Помпео в субботу заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.В августе Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в субботу.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.

https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577570994.html

https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577537032.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны ирана, майк помпео, иран, сша, в мире