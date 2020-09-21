https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577564592.html

Эксперт оценил вероятность согласования Евросоюзом санкций против Минска

Введение европейских санкций против Белоруссии произойдет на заседании Евросовета, ограничительные меры будут персональными, их удастся согласовать на уровне... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:43

2020-09-21T17:43

2020-09-21T17:43

протесты в белоруссии

николай кавешников

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Введение европейских санкций против Белоруссии произойдет на заседании Евросовета, ограничительные меры будут персональными, их удастся согласовать на уровне глав стран ЕС, считает заведующий кафедры европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Kaveshnikov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Кавешников</a>.Ранее дипломатический источник в ЕС сообщил РИА Новости, что совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по Белоруссии, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту глав государств ЕС."Я полагаю, что на уровне лидеров на встрече Европейского совета все-таки будет принято политическое решение, и санкции против Белоруссии будут приняты, поскольку месяцем ранее Евросовет обещал введение таких санкций, а то, что они обещают, они обычно выполняют", - сказал Кавешников РИА Новости.По его словам, эксперты заранее предсказывали, что ЕС будет сложно согласовать детали санкций против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. "Сложности связаны как с техническими моментами: кого именно включить в санкционный список, так и с политическим раскладом внутри Европейского союза, потому что ряд членов ЕС свое согласие на введение санкций против Белоруссии обуславливают какими-то иными решениями", - сказал Кавешников.Он считает, что санкции ЕС будут персональными и не окажут существенного влияния на ситуацию. "Скорее всего, эти санкции будут персональными, будут нацелены против каких-то отдельных функционеров полицейских или политических в Белоруссии и не окажут существенного воздействия на политическую динамику в республике, которая определяется прежде всего внутренними процессами", - заключил эксперт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200921/evrosoyuz-1577563034.html

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577562151.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай кавешников, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире