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Односторонние санкции США против Ирана будут незаконными, заявил Небензя
США не запустили процедуру восстановления санкций ООН против Ирана, предусмотренную резолюцией 2231 - любые дальнейшие односторонние ограничительные меры... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:22
2020-09-21T12:17
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
василий небензя
совет безопасности оон
евросоюз
тегеран (город)
оон
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сша
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<strong>ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не запустили процедуру восстановления санкций ООН против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, предусмотренную резолюцией 2231 - любые дальнейшие односторонние ограничительные меры Вашингтона в отношении Тегерана будут нелегитимными, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с целью запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231 – западные представители обозначают ее словом "снэпбэк". Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в минувшую субботу.Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, госсекретарь Майк Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США. Как сообщило агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a>, США введут в понедельник санкции против более чем 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений."Действовавший в отношении Ирана санкционный режим отменен пять лет назад принятием Советом резолюции 2231, то есть, сейчас ни о каких "ооновских санкциях" речь идти не может", - сказал Небензя.Он напомнил, что подавляющее большинство членов СБ, включая его председателя, считают попытки США восстановить санкции нелегитимными."В Совете есть прочное общее понимание, что с выходом из СВПД американская сторона утратила все права на использование механизмов резолюции 2231. Как бы коллеги из Вашингтона последние пару месяцев ни старались доказать обратное, никакого "снэпбэка" с американской подачи не было", - заявил постпред.Как предположил Небензя, можно ожидать, что, вопреки мнению большинства в СБ, вопреки международному праву и вообще здравому смыслу США попытаются сами, на практике, ввести ограничения против Ирана, ссылаясь на "бездействие" ООН."Но тогда надо будет называть вещи своими именами: любые дальнейшие действия США будут не соблюдением каких-то мифических "ооновских санкций", а новыми нелегитимными односторонними мерами давления против Ирана, нацеленными на его "удушение", - подчеркнул Небензя.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.<strong><a href="https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Василием Небензя &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577502007.html
https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577500133.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), оон, вашингтон (город), сша, в мире

Односторонние санкции США против Ирана будут незаконными, заявил Небензя

11:22 21.09.2020 (обновлено: 12:17 21.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. США не запустили процедуру восстановления санкций ООН против Ирана, предусмотренную резолюцией 2231 - любые дальнейшие односторонние ограничительные меры Вашингтона в отношении Тегерана будут нелегитимными, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с целью запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231 – западные представители обозначают ее словом "снэпбэк". Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в минувшую субботу.
Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, госсекретарь Майк Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США. Как сообщило агентство Рейтер, США введут в понедельник санкции против более чем 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.
"Действовавший в отношении Ирана санкционный режим отменен пять лет назад принятием Советом резолюции 2231, то есть, сейчас ни о каких "ооновских санкциях" речь идти не может", - сказал Небензя.
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"Прекратите бунт". Иран ответил на заявление США о восстановлении санкций
Он напомнил, что подавляющее большинство членов СБ, включая его председателя, считают попытки США восстановить санкции нелегитимными.
"В Совете есть прочное общее понимание, что с выходом из СВПД американская сторона утратила все права на использование механизмов резолюции 2231. Как бы коллеги из Вашингтона последние пару месяцев ни старались доказать обратное, никакого "снэпбэка" с американской подачи не было", - заявил постпред.
Как предположил Небензя, можно ожидать, что, вопреки мнению большинства в СБ, вопреки международному праву и вообще здравому смыслу США попытаются сами, на практике, ввести ограничения против Ирана, ссылаясь на "бездействие" ООН.
"Но тогда надо будет называть вещи своими именами: любые дальнейшие действия США будут не соблюдением каких-то мифических "ооновских санкций", а новыми нелегитимными односторонними мерами давления против Ирана, нацеленными на его "удушение", - подчеркнул Небензя.
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Российский МИД заявил, что СБ ООН не возвращал санкции против Ирана
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Читайте полный текст интервью с Василием Небензя >>
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоВасилий НебензяСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ООНВашингтон (город)СШАВ мире
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