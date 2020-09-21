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Два российских МиГ-31 сопроводили британский самолет над Баренцевым морем
Два истребителя МиГ-31 поднимались на сопровождение самолета-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:30
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россия
баренцево море
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Два истребителя <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> поднимались на сопровождение самолета-разведчика ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации."Двадцать первого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", — говорится в сообщении.Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.Добавляется, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря.После разворота иностранного военного самолета от российской границы российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. "Весь полет российских истребителей МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200914/samolety-1577235638.html
https://ria.ru/20200918/nato-1577449877.html
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россия
баренцево море
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россия, баренцево море, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире

Два российских МиГ-31 сопроводили британский самолет над Баренцевым морем

18:30 21.09.2020 (обновлено: 20:51 21.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Два истребителя МиГ-31 поднимались на сопровождение самолета-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Двадцать первого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Добавляется, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря.
После разворота иностранного военного самолета от российской границы российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. "Весь полет российских истребителей МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — добавляется в сообщении.
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РоссияБаренцево мореМиГ-31Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВеликобританияВ мире
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