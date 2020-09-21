https://ria.ru/20200921/samolety-1577568361.html
Два российских МиГ-31 сопроводили британский самолет над Баренцевым морем
Два истребителя МиГ-31 поднимались на сопровождение самолета-разведчика ВВС Великобритании над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:30
2020-09-21T18:30
2020-09-21T20:51
россия
баренцево море
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Два истребителя <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> поднимались на сопровождение самолета-разведчика ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации."Двадцать первого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", — говорится в сообщении.Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.Добавляется, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря.После разворота иностранного военного самолета от российской границы российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. "Весь полет российских истребителей МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200914/samolety-1577235638.html
https://ria.ru/20200918/nato-1577449877.html
2
россия
баренцево море
великобритания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, баренцево море, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире