https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577546098.html

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Если Вашингтон не откажется от ультиматумов, Москва не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:20

2020-09-21T13:20

2020-09-21T14:45

маршалл биллингсли

дональд трамп

россия

договор снв-3

сергей рябков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не откажется от ультиматумов, Москва не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.По его словам, принять "некоторый рамочный документ" на основе, предлагаемой Соединенными Штатами, не получится. "Характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности", — добавил Рябков.Ранее спецпосланник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.По его мнению, Соединенные Штаты сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, но после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится.Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> предлагал продлить действие документа на пять лет без предварительных условий. Администрация США, в свою очередь, настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, хотя в Пекине эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200921/bezopasnost-1577537287.html

Олег Гайдамако Надо и США выдвинуть ультиматум. Если договора не будет, то Россия создаст союз с Китаем. Для противостояния американской агрессии. И ещё бы северную Корею туда подключить с Ираном. Вот смеху будет. Тогда мы их точно раззорим и революция в США наступет неизбежно. 85

Степан Краснов А если не ультиматум а попросят, будет? 56

14

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, дональд трамп, россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире