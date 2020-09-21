Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577546098.html
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Если Вашингтон не откажется от ультиматумов, Москва не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:20
2020-09-21T14:45
маршалл биллингсли
дональд трамп
россия
договор снв-3
сергей рябков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564638816_0:0:3102:1746_1400x0_80_0_0_9658060a000dbdeb334f98d561cdf5d4.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не откажется от ультиматумов, Москва не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.По его словам, принять "некоторый рамочный документ" на основе, предлагаемой Соединенными Штатами, не получится. "Характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности", — добавил Рябков.Ранее спецпосланник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.По его мнению, Соединенные Штаты сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, но после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится.Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> предлагал продлить действие документа на пять лет без предварительных условий. Администрация США, в свою очередь, настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, хотя в Пекине эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200921/bezopasnost-1577537287.html
Надо и США выдвинуть ультиматум. Если договора не будет, то Россия создаст союз с Китаем. Для противостояния американской агрессии. И ещё бы северную Корею туда подключить с Ираном. Вот смеху будет. Тогда мы их точно раззорим и революция в США наступет неизбежно.
85
А если не ультиматум а попросят, будет?
56
14
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564638816_54:0:2785:2048_1400x0_80_0_0_4afca2e4c34069523e222129f0f14acc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маршалл биллингсли, дональд трамп, россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

13:20 21.09.2020 (обновлено: 14:45 21.09.2020)
30865
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Если Вашингтон не откажется от ультиматумов, Москва не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Выбор сейчас за США. Мяч на американской стороне полностью. Либо они откажутся от своих ультиматумов и тогда мы сможем начать о чем-то договариваться, либо тогда просто договора не будет", — подчеркнул дипломат.
По его словам, принять "некоторый рамочный документ" на основе, предлагаемой Соединенными Штатами, не получится. "Характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности", — добавил Рябков.
Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
По его мнению, Соединенные Штаты сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, но после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 11:25
Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят, заявил Небензя
Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года.
Владимир Путин предлагал продлить действие документа на пять лет без предварительных условий. Администрация США, в свою очередь, настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, хотя в Пекине эту идею отвергают.
576735211
Обсудить14
Маршалл БиллингслиДональд ТрампРоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо и США выдвинуть ультиматум. Если договора не будет, то Россия создаст союз с Китаем. Для противостояния американской агрессии. И ещё бы северную Корею туда подключить с Ираном. Вот смеху будет. Тогда мы их точно раззорим и революция в США наступет неизбежно.
21 сентября, 13:54
ОГОлег Гайдамако
7680001
А если не ультиматум а попросят, будет?
21 сентября, 13:42
Степан КрасновСтепан Краснов
1611047
Рекомендуем
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Стали мишенью": почему войска США бегут из оккупированных стран
Алексей Навальный
Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии
Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Экипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса Танковый биатлон в Подмосковье
National Interest оценил шансы России и США в сухопутной войне
Паспорта граждан Украины
"Ни опыта, ни порядочности". Отберут ли "безвиз" у Украины
Производство вакцины от COVID-19
Глава европейского бюро ВОЗ уверен в успехе испытаний "Спутник V"
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
Смерть открыла США дорогу к победе Трампа — или к гражданской войне
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Блюдо из жареного риса
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве
Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния