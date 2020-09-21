Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
13:20 21.09.2020 (обновлено: 14:45 21.09.2020)
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© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Если Вашингтон не откажется от ультиматумов, Москва не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Выбор сейчас за США. Мяч на американской стороне полностью. Либо они откажутся от своих ультиматумов и тогда мы сможем начать о чем-то договариваться, либо тогда просто договора не будет", — подчеркнул дипломат.
По его словам, принять "некоторый рамочный документ" на основе, предлагаемой Соединенными Штатами, не получится. "Характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности", — добавил Рябков.
Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
По его мнению, Соединенные Штаты сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, но после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.
Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года.
Владимир Путин предлагал продлить действие документа на пять лет без предварительных условий. Администрация США, в свою очередь, настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, хотя в Пекине эту идею отвергают.