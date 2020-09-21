https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577545031.html

Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений, заявил Рябков

Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:04

2020-09-21T13:04

2020-09-21T13:37

маршалл биллингсли

дональд трамп

сша

россия

сергей рябков

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> РИА Новости.Спецпосланник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ( ДСНВ ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Понятно, что в гонку вооружений мы себя втянуть не дадим. И расчеты если такие и есть у кого бы то ни было, в том числе в Вашингтоне, на втягивание России в изнурительную гонку вооружений, они, безусловно, ошибочны", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577546098.html

2

сша

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, дональд трамп, сша, россия, сергей рябков, в мире