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https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577545031.html
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений, заявил Рябков
Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:04
2020-09-21T13:37
маршалл биллингсли
дональд трамп
сша
россия
сергей рябков
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> РИА Новости.Спецпосланник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ( ДСНВ ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Понятно, что в гонку вооружений мы себя втянуть не дадим. И расчеты если такие и есть у кого бы то ни было, в том числе в Вашингтоне, на втягивание России в изнурительную гонку вооружений, они, безусловно, ошибочны", - сказал дипломат.
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маршалл биллингсли, дональд трамп, сша, россия, сергей рябков, в мире

Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений, заявил Рябков

13:04 21.09.2020 (обновлено: 13:37 21.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ( ДСНВ ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.
"Понятно, что в гонку вооружений мы себя втянуть не дадим. И расчеты если такие и есть у кого бы то ни было, в том числе в Вашингтоне, на втягивание России в изнурительную гонку вооружений, они, безусловно, ошибочны", - сказал дипломат.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 13:20
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
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Маршалл БиллингслиДональд ТрампСШАРоссияСергей РябковВ мире
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