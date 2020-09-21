МИД заявил, что Россия не примет условий США по продлению договора по СНВ
12:27 21.09.2020 (обновлено: 12:45 21.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Принять рамочный документ по контролю над вооружениями, который в качестве условия продления договора СНВ-3 предлагают заключить США, не получится. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее США в лице специального посланника президента Маршалла Биллингсли выдвинули ультиматум. Согласно заявлению, договор СНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют "меморандум по контролю над вооружениями".
В Вашингтоне намекнули, что после возможного переизбрания Дональда Трампа в ноябре "цена вопроса" будет повышена.
"На той основе, на которой американцы предлагают заключить договоренность, принять некоторый рамочный документ не получится, потому что характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности", - сказал Рябков журналистам в понедельник.
Президент Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США заявляет, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Также США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.
20 сентября, 19:45Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем количества вооружений в общей сложности не превышали 700 МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Россию и США осуществлять два раза в год обмен информацией о числе боеголовок и носителей. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Москва и Вашингтон должны были достигнуть контрольных показателей по договору.