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https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577542076.html
МИД заявил, что Россия не примет условий США по продлению договора по СНВ
Принять рамочный документ по контролю над вооружениями, который в качестве условия продления договора СНВ-3 предлагают заключить США, не получится. Такое... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:27
2020-09-21T12:45
маршалл биллингсли
договор снв-3
дональд трамп
сергей рябков
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Принять рамочный документ по контролю над вооружениями, который в качестве условия продления договора СНВ-3 предлагают заключить США, не получится. Такое заявление сделал замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в лице специального посланника президента <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a> выдвинули ультиматум. Согласно заявлению, договор СНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют "меморандум по контролю над вооружениями".В <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> намекнули, что после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в ноябре "цена вопроса" будет повышена.Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США заявляет, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китаем</a> и США. Также США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем количества вооружений в общей сложности не превышали 700 МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Соглашение обязывает Россию и США осуществлять два раза в год обмен информацией о числе боеголовок и носителей. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Москва и Вашингтон должны были достигнуть контрольных показателей по договору.
https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html
https://ria.ru/20200920/dogovor-1577520449.html
Разумеется, не примет. С Россией можно только разговаривать на равных и договариваться. А ультиматумы - это тем, другим. Кто "хором подпевает".
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маршалл биллингсли, договор снв-3, дональд трамп, сергей рябков, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

МИД заявил, что Россия не примет условий США по продлению договора по СНВ

12:27 21.09.2020 (обновлено: 12:45 21.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Принять рамочный документ по контролю над вооружениями, который в качестве условия продления договора СНВ-3 предлагают заключить США, не получится. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее США в лице специального посланника президента Маршалла Биллингсли выдвинули ультиматум. Согласно заявлению, договор СНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют "меморандум по контролю над вооружениями".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 12:00
Василий Небензя: Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят
В Вашингтоне намекнули, что после возможного переизбрания Дональда Трампа в ноябре "цена вопроса" будет повышена.
"На той основе, на которой американцы предлагают заключить договоренность, принять некоторый рамочный документ не получится, потому что характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности", - сказал Рябков журналистам в понедельник.
Президент Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США заявляет, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Также США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.
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20 сентября, 19:45
Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем количества вооружений в общей сложности не превышали 700 МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Россию и США осуществлять два раза в год обмен информацией о числе боеголовок и носителей. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Москва и Вашингтон должны были достигнуть контрольных показателей по договору.
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Маршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Дональд ТрампСергей РябковВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Разумеется, не примет. С Россией можно только разговаривать на равных и договариваться. А ультиматумы - это тем, другим. Кто "хором подпевает".
21 сентября, 12:53
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
1100010
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