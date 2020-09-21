https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577542076.html

МИД заявил, что Россия не примет условий США по продлению договора по СНВ

Принять рамочный документ по контролю над вооружениями, который в качестве условия продления договора СНВ-3 предлагают заключить США, не получится. Такое... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:27

2020-09-21T12:27

2020-09-21T12:45

маршалл биллингсли

договор снв-3

дональд трамп

сергей рябков

вашингтон (город)

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Принять рамочный документ по контролю над вооружениями, который в качестве условия продления договора СНВ-3 предлагают заключить США, не получится. Такое заявление сделал замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в лице специального посланника президента <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a> выдвинули ультиматум. Согласно заявлению, договор СНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют "меморандум по контролю над вооружениями".В <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> намекнули, что после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в ноябре "цена вопроса" будет повышена.Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США заявляет, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китаем</a> и США. Также США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем количества вооружений в общей сложности не превышали 700 МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Соглашение обязывает Россию и США осуществлять два раза в год обмен информацией о числе боеголовок и носителей. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Москва и Вашингтон должны были достигнуть контрольных показателей по договору.

https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html

https://ria.ru/20200920/dogovor-1577520449.html

lyuda.terenteva.55 Разумеется, не примет. С Россией можно только разговаривать на равных и договариваться. А ультиматумы - это тем, другим. Кто "хором подпевает". 12

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, договор снв-3, дональд трамп, сергей рябков, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире