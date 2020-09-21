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Минцифры перенесло учения по устойчивости рунета
Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, намеченные на 20 сентября, не состоялись; сейчас идет доработка федерального проекта и... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:10
2020-09-21T08:40
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
безопасность
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, намеченные на 20 сентября, не состоялись; сейчас идет доработка федерального проекта и нормативных актов по информационной безопасности, в том числе по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF" target="_blank">Минцифры РФ</a>.Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз - 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В марте и июне учения были отложены."Учения (20 сентября - ред.) не состоялись. В данный момент идет активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях", - сказали в пресс-службе Минцифры РФ.Правительство в октябре прошлого года утвердило положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в России интернета и сети связи общего пользования. Постановление, вступившее в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи на федеральном и региональном (на территории одного или нескольких субъектов РФ) уровнях. Участниками учений будут операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в интернете, а также Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор, Россвязь и по согласованию органы власти регионов, где проводятся учения.Среди основных задач учений названы: определение и практическая реализации мер по выявлению угроз устойчивости рунета, отработка методов противодействия им, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, апробирование сценариев реагирования на угрозы, повышение эффективности координации действий операторов и иных владельцев сетей с органами власти и другие.Учения должны проводиться не реже чем раз в год на основании утвержденного Минкомсвязью плана, согласованного с ФСБ, ФСО, Минобороны, МЧС и ФСТЭК.
https://ria.ru/20200217/1564878719.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, безопасность

Минцифры перенесло учения по устойчивости рунета

08:10 21.09.2020 (обновлено: 08:40 21.09.2020)
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© Depositphotos / GorodenkoffДата-центр
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Depositphotos / Gorodenkoff
Дата-центр. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, намеченные на 20 сентября, не состоялись; сейчас идет доработка федерального проекта и нормативных актов по информационной безопасности, в том числе по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз - 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В марте и июне учения были отложены.
"Учения (20 сентября - ред.) не состоялись. В данный момент идет активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях", - сказали в пресс-службе Минцифры РФ.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля, 16:05
Правительство назвало угрозы устойчивости Рунета
Правительство в октябре прошлого года утвердило положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в России интернета и сети связи общего пользования. Постановление, вступившее в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи на федеральном и региональном (на территории одного или нескольких субъектов РФ) уровнях. Участниками учений будут операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в интернете, а также Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор, Россвязь и по согласованию органы власти регионов, где проводятся учения.
Среди основных задач учений названы: определение и практическая реализации мер по выявлению угроз устойчивости рунета, отработка методов противодействия им, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, апробирование сценариев реагирования на угрозы, повышение эффективности координации действий операторов и иных владельцев сетей с органами власти и другие.
Учения должны проводиться не реже чем раз в год на основании утвержденного Минкомсвязью плана, согласованного с ФСБ, ФСО, Минобороны, МЧС и ФСТЭК.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.05.2020
12 мая, 23:22
Медведев отметил роль домена .РФ в работе Рунета
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииБезопасность
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