https://ria.ru/20200921/rudova-1577547771.html
Звезда "Универа" опубликовала откровенное видео на яхте
Актриса и театра и кино Наталья Рудова опубликовала на своей странице в Instagram откровенное видео с отдыха. Под роликом звезда сериала "Универ" оставила... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:51
2020-09-21T13:51
2020-09-21T13:51
наталья рудова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Актриса и театра и кино <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Рудова</a> опубликовала на своей странице в Instagram откровенное видео с отдыха. Под роликом звезда сериала "Универ" оставила послание подписчикам, но не захотела прочесть их комментарии.В кадре Рудова позирует на плывущей яхте. Из одежды на знаменитости только раздельный купальник телесного цвета.На видео девушка наложила музыку, а именно песню Наталии Власовой "Я у твоих ног". "Я просто хочу пожелать всем добра. Нам его очень не хватает", — написала актриса в социальной сети.Комментариев под постом нет, так как звезда ограничила возможность фолловеров оставлять какие-либо мысли насчет видео.
https://ria.ru/20200916/rudova-1577333558.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья рудова, шоу-бизнес