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Звезда "Универа" опубликовала откровенное видео на яхте
Актриса и театра и кино Наталья Рудова опубликовала на своей странице в Instagram откровенное видео с отдыха. Под роликом звезда сериала "Универ" оставила... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:51
2020-09-21T13:51
наталья рудова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Актриса и театра и кино <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Рудова</a> опубликовала на своей странице в Instagram откровенное видео с отдыха. Под роликом звезда сериала "Универ" оставила послание подписчикам, но не захотела прочесть их комментарии.В кадре Рудова позирует на плывущей яхте. Из одежды на знаменитости только раздельный купальник телесного цвета.На видео девушка наложила музыку, а именно песню Наталии Власовой "Я у твоих ног". "Я просто хочу пожелать всем добра. Нам его очень не хватает", — написала актриса в социальной сети.Комментариев под постом нет, так как звезда ограничила возможность фолловеров оставлять какие-либо мысли насчет видео.
https://ria.ru/20200916/rudova-1577333558.html
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РИА Новости
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наталья рудова, шоу-бизнес

Звезда "Универа" опубликовала откровенное видео на яхте

13:51 21.09.2020
7035
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Рудова
Актриса Наталья Рудова - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Актриса и театра и кино Наталья Рудова опубликовала на своей странице в Instagram откровенное видео с отдыха. Под роликом звезда сериала "Универ" оставила послание подписчикам, но не захотела прочесть их комментарии.
В кадре Рудова позирует на плывущей яхте. Из одежды на знаменитости только раздельный купальник телесного цвета.
На видео девушка наложила музыку, а именно песню Наталии Власовой "Я у твоих ног".
"Я просто хочу пожелать всем добра. Нам его очень не хватает", — написала актриса в социальной сети.
Комментариев под постом нет, так как звезда ограничила возможность фолловеров оставлять какие-либо мысли насчет видео.
Актриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 16:49
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8100127
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