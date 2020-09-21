https://ria.ru/20200921/rudova-1577547771.html

Звезда "Универа" опубликовала откровенное видео на яхте

Актриса и театра и кино Наталья Рудова опубликовала на своей странице в Instagram откровенное видео с отдыха. Под роликом звезда сериала "Универ" оставила... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:51

2020-09-21T13:51

2020-09-21T13:51

наталья рудова

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Актриса и театра и кино <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Рудова</a> опубликовала на своей странице в Instagram откровенное видео с отдыха. Под роликом звезда сериала "Универ" оставила послание подписчикам, но не захотела прочесть их комментарии.В кадре Рудова позирует на плывущей яхте. Из одежды на знаменитости только раздельный купальник телесного цвета.На видео девушка наложила музыку, а именно песню Наталии Власовой "Я у твоих ног". "Я просто хочу пожелать всем добра. Нам его очень не хватает", — написала актриса в социальной сети.Комментариев под постом нет, так как звезда ограничила возможность фолловеров оставлять какие-либо мысли насчет видео.

https://ria.ru/20200916/rudova-1577333558.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья рудова, шоу-бизнес