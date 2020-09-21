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Эксперты обсудят результаты проекта "Кадры для цифровой экономики"

Итоги федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" обсудят эксперты 24 сентября в рамках круглого стола в формате видеомоста Москва — Ереван — Нур-Султан РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:15

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Итоги федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" обсудят эксперты 24 сентября в рамках круглого стола в формате видеомоста Москва — Ереван — Нур-Султан на площадке МИА "Россия сегодня".В проектах приняли участие более 30 тысяч человек из 40 стран. В период пандемии коронавируса основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых.Россотрудничество запустило более 30 международных проектов по всему миру с сентября 2019 года в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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