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Эксперты обсудят результаты проекта "Кадры для цифровой экономики"
Итоги федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" обсудят эксперты 24 сентября в рамках круглого стола в формате видеомоста Москва — Ереван — Нур-Султан РИА Новости, 21.09.2020
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Итоги федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" обсудят эксперты 24 сентября в рамках круглого стола в формате видеомоста Москва — Ереван — Нур-Султан на площадке МИА "Россия сегодня".В проектах приняли участие более 30 тысяч человек из 40 стран. В период пандемии коронавируса основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых.Россотрудничество запустило более 30 международных проектов по всему миру с сентября 2019 года в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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социальный навигатор, сн_образование, общество

Эксперты обсудят результаты проекта "Кадры для цифровой экономики"

17:15 21.09.2020
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© Фото : АйТи Агентство ОС3Виртуальная выставка лучших практик проекта "Кадры для цифровой экономики".
Виртуальная выставка лучших практик проекта Кадры для цифровой экономики. - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : АйТи Агентство ОС3
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Итоги федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" обсудят эксперты 24 сентября в рамках круглого стола в формате видеомоста Москва — Ереван — Нур-Султан на площадке МИА "Россия сегодня".
"Несмотря на формальное завершение реализации работ Россотрудничества в рамках программы "Цифровая экономика", мы будем продолжать поддержку разработанных проектов. Нам важно рассказать об итогах совместной деятельности, обсудить перспективы и потенциал ее развития. Поэтому участие в круглом столе 24 сентября мы видим важным и необходимым для поддержки не только самих проектов, но и его участников со всего мира", — прокомментировал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Швецов.
В проектах приняли участие более 30 тысяч человек из 40 стран. В период пандемии коронавируса основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых.
Россотрудничество запустило более 30 международных проектов по всему миру с сентября 2019 года в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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