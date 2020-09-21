https://ria.ru/20200921/rossotrudnichestvo-1577562307.html
Эксперты обсудят результаты проекта "Кадры для цифровой экономики"
Итоги федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" обсудят эксперты 24 сентября в рамках круглого стола в формате видеомоста Москва — Ереван — Нур-Султан РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:15
2020-09-21T17:15
2020-09-21T17:15
социальный навигатор
сн_образование
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569369032_0:104:1280:824_1400x0_80_0_0_b66073dcbc166ca810f4d6dd15a92eca.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Итоги федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" обсудят эксперты 24 сентября в рамках круглого стола в формате видеомоста Москва — Ереван — Нур-Султан на площадке МИА "Россия сегодня".В проектах приняли участие более 30 тысяч человек из 40 стран. В период пандемии коронавируса основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых.Россотрудничество запустило более 30 международных проектов по всему миру с сентября 2019 года в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569369032_96:0:1233:853_1400x0_80_0_0_0236ec7d82df9e82df674baf2e15c0b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, общество
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Итоги федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" обсудят эксперты 24 сентября в рамках круглого стола в формате видеомоста Москва — Ереван — Нур-Султан на площадке МИА "Россия сегодня".
"Несмотря на формальное завершение реализации работ Россотрудничества в рамках программы "Цифровая экономика", мы будем продолжать поддержку разработанных проектов. Нам важно рассказать об итогах совместной деятельности, обсудить перспективы и потенциал ее развития. Поэтому участие в круглом столе 24 сентября мы видим важным и необходимым для поддержки не только самих проектов, но и его участников со всего мира", — прокомментировал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Швецов.
В проектах приняли участие более 30 тысяч человек из 40 стран. В период пандемии коронавируса основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых.
Россотрудничество запустило более 30 международных проектов по всему миру с сентября 2019 года в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".