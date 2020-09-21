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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/rospotrebnadzor-1577548251.html
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России стабильна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:00
2020-09-21T14:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России стабильна, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сегодня эпидемическая ситуация в стране остается стабильной, рост (числа случаев заражения коронавирусом - ред.), который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране", - сказала Попова журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России

14:00 21.09.2020 (обновлено: 14:11 21.09.2020)
40088
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкАнна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России стабильна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня эпидемическая ситуация в стране остается стабильной, рост (числа случаев заражения коронавирусом - ред.), который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране", - сказала Попова журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
219831165
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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