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"Роскосмос" оценил вероятность падения на Землю спутника "Монитор-Э"
Вероятность падения на Землю обломков неработоспособного российского спутника наблюдения "Монитор-Э" крайне мала, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:39
2020-09-21T16:48
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Вероятность падения на Землю обломков неработоспособного российского спутника наблюдения "Монитор-Э" крайне мала, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмоса</a>".Ранее из данных ВВС <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, размещенных на сайте <a href="https://www.space-track.org/auth/login" target="_blank" rel="nofollow noopener">space-track.org</a>, следовало, что "Монитор-Э" войдет в атмосферу во вторник над Индийским океаном.Он отметил, что, по информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, 22 сентября в период с 3.18 до 10.26 мск "Монитор-Э должен войти в плотные слои атмосферы."Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов был выведен на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил работу в 2011 году.
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плесецк (космодром), ввс сша, земля, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" оценил вероятность падения на Землю спутника "Монитор-Э"

16:39 21.09.2020 (обновлено: 16:48 21.09.2020)
2241
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вероятность падения на Землю обломков неработоспособного российского спутника наблюдения "Монитор-Э" крайне мала, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее из данных ВВС США, размещенных на сайте space-track.org, следовало, что "Монитор-Э" войдет в атмосферу во вторник над Индийским океаном.

"Учитывая массу и размеры данного космического аппарата, вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов крайне мала. Данный космический аппарат не функционирует и относится к категории космического мусора", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, 22 сентября в период с 3.18 до 10.26 мск "Монитор-Э должен войти в плотные слои атмосферы.
"Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов был выведен на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил работу в 2011 году.
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Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)ВВС СШАЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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