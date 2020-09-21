"Роскосмос" оценил вероятность падения на Землю спутника "Монитор-Э"
16:39 21.09.2020 (обновлено: 16:48 21.09.2020)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вероятность падения на Землю обломков неработоспособного российского спутника наблюдения "Монитор-Э" крайне мала, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее из данных ВВС США, размещенных на сайте space-track.org, следовало, что "Монитор-Э" войдет в атмосферу во вторник над Индийским океаном.
"Учитывая массу и размеры данного космического аппарата, вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов крайне мала. Данный космический аппарат не функционирует и относится к категории космического мусора", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, 22 сентября в период с 3.18 до 10.26 мск "Монитор-Э должен войти в плотные слои атмосферы.
"Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов был выведен на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил работу в 2011 году.
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