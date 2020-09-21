https://ria.ru/20200921/roskosmos-1577559878.html

"Роскосмос" оценил вероятность падения на Землю спутника "Монитор-Э"

Вероятность падения на Землю обломков неработоспособного российского спутника наблюдения "Монитор-Э" крайне мала, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:39

2020-09-21T16:39

2020-09-21T16:48

хочу стать космонавтом

плесецк (космодром)

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Вероятность падения на Землю обломков неработоспособного российского спутника наблюдения "Монитор-Э" крайне мала, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмоса</a>".Ранее из данных ВВС <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, размещенных на сайте <a href="https://www.space-track.org/auth/login" target="_blank" rel="nofollow noopener">space-track.org</a>, следовало, что "Монитор-Э" войдет в атмосферу во вторник над Индийским океаном.Он отметил, что, по информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, 22 сентября в период с 3.18 до 10.26 мск "Монитор-Э должен войти в плотные слои атмосферы."Монитор-Э" со стартовой массой 750 килограммов был выведен на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил работу в 2011 году.

https://ria.ru/20200918/luna-1577419041.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

плесецк (космодром), ввс сша, земля, космос - риа наука, роскосмос