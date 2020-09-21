https://ria.ru/20200921/rod-1577537477.html

Подкаст "Страхи/Ошибки": как переписать родовой сценарий?

Что называется трансгенерационной травмой? Что такое родовые сценарии и как понять, что твоя жизнь ― вовсе не твоя, а всего лишь повторение семейной программы? Как психологи "работают с родом" и почему для этого не нужны спиритические сеансы с вашей прабабушкой?

2020-09-21T12:00

2020-09-21T12:00

2020-09-21T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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Подкаст «Страхи/Ошибки»: как переписать родовой сценарий? Что называется трансгенерационной травмой? Что такое родовые сценарии и как понять, что твоя жизнь ― вовсе не твоя, а всего лишь повторение семейной программы? Как психологи «работают с родом» и почему для этого не нужны спиритические сеансы с вашей прабабушкой?

Работа без выходных? Бабушка всю войну у станка стояла. Низкая зарплата? Мама всегда говорила — богатым быть плохо. Муж пьет? Так это потому что отец всю жизнь пил. Неудачи с мужчинами? На всех женщин в роду наложили венец безбрачия. Где на самом деле связь между этими фактами и как далёкое прошлое влияет на нас нынешних (ничего эзотерического)?Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером <a href="https://www.instagram.com/marybrazgovska/?hl=ru" target="_blank">Марией Бразговской</a> и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "<a href="https://www.youtube.com/user/PsychotherapyRussia/featured" target="_blank">Психотерапия в России</a>" Кириллом Шарковым разбираемся, как работать с прошлым, чтобы стать счастливым в настоящем.Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <a href="https://forms.gle/JfmB6wBsDZmqEfE7A">опрос</a>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.<strong>1:45</strong> Почему несколько поколений подряд совершают одни и те же ошибки?<strong>4:25</strong> Почему дети живут практически аналогичной жизнью, как у своих родителей?<strong>6:40</strong> Как психологи "работают с родом"?<strong>10:30</strong> По каким признакам понять, что ты начинаешь повторять родовой сценарий (а не хотелось бы)?<strong>12:30</strong> "Выбрать плохую жизнь": когда люди остаются в рамках семейного сценария<strong>14:30</strong> Отвечают ли наследники за ошибки, совершённые их прадедами?<strong>17:20</strong> Кто должен взять на себя ответственность и наконец остановить повторение родовых ошибок?<strong>20:00</strong> Как простить и поблагодарить родных, к которых испытываешь неоднозначные чувства?<strong>21:40</strong> Родовые сценарии всегда плохие или хорошие тоже есть?<strong>24:40 </strong>Как начать менять жизненный сценарий и перестать обвинять в своих ошибках других?<strong>26:00 </strong>Семейные тайны: всегда ли их раскрывать?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст