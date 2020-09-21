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В Подмосковье продолжат восстанавливать исторические имения

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова войдет в рабочую группу, которая будет заниматься вопросами восстановления культурного наследия. Речь идет о... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:02

2020-09-21T17:02

2020-09-21T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова войдет в рабочую группу, которая будет заниматься вопросами восстановления культурного наследия. Речь идет о сохранении исторических имений в области, передает телеканал "360"."Достаточно много усадеб сегодня требуют серьезной реконструкции. Некоторые, к сожалению, уже практически утрачены, но есть усадьбы, которые находятся в достаточно хорошем состоянии, и мы должны идти по пути их реконструкции", – рассказала Виртуозова.Отмечается, что во многих имениях нужно провести тотальную дезинфекцию, поскольку во времена СССР там находились туберкулезные лечебницы.Это касается подмосковных усадеб Горенки и Быково. По словам Виртуозовой, есть документы, которые разрешают приступать к реконструкции только после проведения мероприятий по уничтожению туберкулезной палочки."Фактически нужно снять все внутреннее убранство и сжечь. Конечно, на сегодняшний день мы не можем пойти на это, потому что убранство усадьбы Быково уникальное, дворцового вида", – добавила вице-губернатор.Решением этого вопроса займется федеральное Министерство культуры совместно с Роспотребнадзором и экспертами, которые изучают туберкулез.Другая проблема заключается в документации. К реконструкции усадьбы Сенницы мешает приступить тот факт, что у нее несколько владельцев. Региональные власти занимаются этой проблемой, чтобы начать работы как можно скорее.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)