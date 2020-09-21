https://ria.ru/20200921/religii-1577546220.html

РПЦ: поправки в закон о свободе совести защищают конфессии от раскола

Предлагаемые поправки в закон о свободе совести предотвращают любые попытки раскола традиционных конфессий, и Русская православная церковь поддерживает этот... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:21

2020-09-21T13:21

2020-09-21T13:21

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

госдума рф

московская патриархия

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Предлагаемые поправки в закон о свободе совести предотвращают любые попытки раскола традиционных конфессий, и Русская православная церковь поддерживает этот законопроект, заявила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Ранее комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября."Мы полностью поддерживаем этот законопроект. Особенно важны в нем два положения: одно предусматривает возможность закрепления в уставах централизованных религиозных организаций запрета на выход или исключение местных религиозных организаций, входящих в структуру централизованных. По существу, это положение предотвращает любые попытки раскола традиционных конфессий, и мы его поддерживаем", - сказала игумения Ксения.Второе положение законопроекта, добавила она, запрещает включать сведения о вероисповедании в наименования тех юридических лиц, в состав учредителей и участников которых не входят религиозные организации."Иными словами, сведения о вероисповедании будут включаться в наименование только тех организаций, которые учреждены религиозными организациями или в состав участников которых входят религиозные организации. Тем самым мы решим проблему, которая сейчас стоит, с использованием, скажем, наименования "Русской православной церкви" теми коммерческими и некоммерческими организациями, которые не имеют к Русской православной церкви никакого отношения", - отметила Чернега.Кроме того, законопроект предусматривает, что те священнослужители и лица из числа "персонала религиозных организаций", которые получили образование в зарубежных духовных образовательных организациях, должны пройти специальную аттестацию, если хотят заниматься преподавательской и религиозной деятельностью на территории России."Порядок аттестации будет, видимо, определяться дополнительно подзаконными актами, но, помимо аттестации, законопроект еще и предусматривает получение ими дополнительного профессионального образования в духовных образовательных организациях. То есть в конфессиональных духовных школах такие лица должны пройти дополнительную профессиональную подготовку", - указала Чернега.В патриархии считают, что это "вполне разумное и справедливое требование", так как "проповедник, получивший образование за рубежом, должен быть адаптирован к российской ситуации".

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/igumen-sergiy-1577026559.html

https://ria.ru/20200921/popravki-1577517223.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, госдума рф, московская патриархия