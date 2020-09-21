https://ria.ru/20200921/razoruzhenie-1577545218.html

Рябков рассказал об ущербности ДСНВ для России

Ущербность ДСНВ для России в том, что в договоре нет целого ряда систем, которые США сейчас создают, но с договором лучше, чем без него, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:06

2020-09-21T13:06

2020-09-21T13:46

маршалл биллингсли

дональд трамп

россия

договор снв-3

сергей рябков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Ущербность ДСНВ для России в том, что в договоре нет целого ряда систем, которые США сейчас создают, но с договором лучше, чем без него, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> в ответ на заявления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> об ущербности договора."(Спецпосланник президента США Маршалл - ред.) Биллингсли в своем интервью рассуждает о том, что ущербность, как он считает, договора по СНВ в том числе в том, что целый ряд российских систем не охвачен. А для нас ущербность этого договора в том, что в нем нет целого ряда американских систем, которые сейчас создаются и которые через какое-то время поступят на вооружение",- сказал Рябков в понедельник.Он заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не концентрируется на недостатках ДСНВ. "Мы не выпячиваем то, что договор не идеален и с точки зрения российских интересов, мы считаем, что лучше быть с договором, чем без него",- подчеркнул замглавы МИД РФ.Ранее спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, а после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится.

https://ria.ru/20200921/dsnv-1577546908.html

https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577546098.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, дональд трамп, россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире